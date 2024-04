La confesión de Marilina tras su separación de Will Fretes

Hace unos días, en plena Semana Santa, Marilina Bogado sorprendió a sus más de 1.500.000 seguidores en Instagram con un comunicado donde anunciaba su separación de Will Fretes

“Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, comparto por única vez, que después de varios intentos de llevarnos bien como pareja, con Will decidimos tomar rumbos diferentes, pero llevarnos bien por nuestra hija”, comenzaba diciendo el comunicado de Marilina Bogado, donde también aseguraba: “Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestra hija, motor de nuestras vidas”.

Anoche, Marilina Bogado lanzó su canción “Cero Corazón” y antes de dirigirse a un show privado se tomó un tiempito para dirigirse a sus fans, a través de sus historias de Instagram, y agradecerles el apoyo de siempre, más aún en estos momentos.

“Quiero agradecer a todas las personas que me escribieron estos días y que siempre me apoyan, hay personas que realmente están ahí para mí al 100%. Y eso de corazón, agradezco muchísimo”, destacó Marilina Bogado.

“Con cada mensaje, con cada palabra que ustedes me envían no saben lo mucho que me ayudan, cada palabra de aliento… Porque yo soy humana y también siento. Muchas veces también me puedo equivocar, puedo cometer errores, así como ustedes también”, aseguró la Reina de la Cumbia a sus miles de seguidores.

Marilina: “He decidido no mirar las redes sociales”

Marilina Bogado además confesó: “Estos días decidí no mirar mucho las redes sociales porque dañan mucho, crean o no, dañan mucho. Me trabaja mentalmente, sicológicamente, y he decidido no mirar las redes sociales y eso creo que me ayuda muchísimo a seguir adelante. Trato de evitar todo lo que sea malo”.