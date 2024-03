El conmovedor mensaje del hermano de Kate Middleton tras conocerse que la princesa padece cáncer

Luego de varios meses alejada de las cámaras y muchas conjeturas, esta tarde Catalina Middleton, más conocida como Kate, compartió un video en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales para revelar que fue diagnosticada con cáncer.

La noticia conmocionó a Inglaterra y por qué no decirlo, a todos los seguidores de la realeza británica. Y tras el anuncio hecho por Kate Middleton fue su hermano, James William Middleton, quien le dedicó unas conmovedoras líneas en la red social de la camarita.

“A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, también escalaremos esta contigo”, expresó el hermano de la princesa de Gales junto a una postal donde se lo ve con Kate en su infancia.

Kate Middleton, de 42 años, contó a través de un video que ya comenzó un tratamiento de “quimioterapia preventiva” y que junto a su marido, el príncipe Guillermo, les tomó tiempo explicar sobre la enfermedad a sus tres hijos pequeños: George, Charlotte y Louis.