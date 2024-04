Mirtha Cantero, la paraguaya que pintó el retrato de Mirtha Legrand y sueña que la obra llegue a sus manos

La artista Mirtha Cantero tiene 39 años y es oriunda de la ciudad de Caaguazú. Hace 21 años está radicada en Olavarría, Buenos Aires, Argentina. “El amor me trajo aquí, quien es mi marido actualmente y formamos nuestra hermosa familia con cuatro hijas”, comenzó expresando la compatriota que pintó un retrato de Mirtha Legrand y sueña con entregárselo en sus manos.

“La idea de retratar a la Sra. Mirtha Legrand nació desde la admiración que le tengo, su fuerza y dedicación a lo que hace con tanta pasión”, contó a ABC Digital.

Luego, Mirtha Cantero continuó explicando: “Desde que llegué a la Argentina no paré de verla. En ese momento yo no tenía redes sociales y la admiraba tanto que en el 2016 decidí retratarla con la ilusión de algún día poder entregarle. Ya teniendo Facebook compartí una foto que saqué a la obra y todos me decían que está muy bien y que le hiciera llegar”.

“Tiempo después tuve un incidente en mi hogar, que se incendió, milagrosamente nos salvamos. Esa obra la tenía junto con otras en el fondo en una habitación y aunque quedó toda tiznada pude salvarla. Pasaron los años y quise restaurarla, así fue que me saqué una fotito para ver si podía cumplir el sueño de conocerla y poder entregarle su retrato”, relató Mirtha Cantero.

Mirtha Cantero “pinta con el alma”

Al consultarle si desde siempre le gustó el arte, Mirtha Cantero destacó: “¡Pinto desde muy pequeña, el arte es parte de mi vida! Con mucho amor y humildad me considero una artista del alma, todas las obras son creaciones que nacen del corazón por lo cual bautice mi arte con el nombre ‘Pintar con el alma’ ¡Mi esencia, mi arte!”.

Mirtha Cantero además aseguró: “Pinto lo que siento y lo todo aquello que me inspira. Mi arte dio un giro a 180° cuando empecé a crear obras referentes a nuestra cultura y tradiciones, la danza, el tereré, la música y el ñandutí son mi inspiración. Aunque esté lejos de mi tierra la llevo siempre en el corazón y creo que ese amor me llevó a crear tantas maravillas... Algunas de mis creaciones también son visiones, como la de Virgencita Caacupé, la cual es mi fuerza y fe”.

La artista nacida en Caaguazú ya expuso sus obras en el vecino país donde reside hace más de dos décadas. “Aquí en Argentina tuve el privilegio de compartir mi arte en muchos lugares donde me abrieron las puertas, pude exponer en La Rural de Buenos Aires y también con otros artistas, pintado en vivo y compartiendo en ferias. Es un país muy generoso y la gente muy cálida”, afirmó Mirtha Cantero, quien actualmente trabaja desde su taller dando clases y también llevando adelante su emprendimiento llamado Mis Mates Pintar con el Alma, que surgió en la pandemia. Además, hace murales y espejos artesanales.

Y al preguntarle si le gustaría exponer en nuestro país, Mirtha Cantero expresó: “Soy muy agradecida de tener el cariño y apoyo de mi gente, pero también me encantaría poder recibir el apoyo de la cultura para poder exponer mis obras allá y que me abran las puertas para que mi arte pueda llegar a más corazones”.

“¡Expandir el amor a través del arte y de eso se trata mi arte! El arte es para todos”, finalizó Mirtha Cantero, a quien encontrarán en las redes como @pintarconelalma.