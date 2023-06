Mirtha Legrand sobre la estatua en su honor: “Ni los dientes son míos”

Mirtha Legrand nació en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, hace 96 años y en el aniversario número 121 de su ciudad natal homenajearon a “La Chiqui” inaugurando una escultura de la conductora sentada en un banco.

La estatua no sería muy parecida a Mirtha Legrand y la icónica presentadora se refirió al respecto en un evento de estética contando: “La sacaron. Les cuento que hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque eso fue con motivo de los 121 años de fundación de Villa Cañás, donde estamos mi hermano y yo, y no pusieron a Goldy, lamentablemente, a mi hermana”.

Mirtha Legrand: “Yo no me reconocí”

Luego, Mirtha Legrand siguió expresando: “Y entonces le dije: ‘Mire Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela (Tinayre), ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero le dije: ‘Mire no la saque, hágala arreglar, porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí’”.

“La Chiqui” también dejó en claro: “La idea es muy buena, agradezco muchísimo a los cañaseños porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

La escultura en metal de Mirtha Legrand fue realizada por el artista Daniel Melero, oriundo de Laboulaye, Córdoba. La misma fue colocada en una de las glorietas del predio que lleva el nombre de la famosa conductora argentina, pero según contó “La Chiqui” la sacaron del lugar.