Leé el conmovedor texto de Chichi De Recalde a cuatro meses de la partida de Iván Almeida

El director técnico Iván Almeida falleció en la madrugada del 23 de diciembre y ayer ya se cumplieron cuatro meses de su partida. La conductora de radio y tevé Cynthia De Recalde utilizó sus redes sociales para recordar a su gran amor.

“4 meses sin vos físicamente… Aprendiendo a caminar en fe entendiendo que cada día que pasa no es solo ‘un día más’, al contrario, es un día menos para reencontrarnos”, escribió Chichi De Recalde junto a una imagen que contiene un conmovedor texto que lleva su firma.

“122 días sin vos y estoy aprendiendo. Aprendiendo a estar orgullosa de mí, incluso cuando no logre todo lo que planeé hacer en el día. A valorarme y quererme, incluso en esos días en los que mi apariencia o estado de ánimo no sean los mejores. A confiar en mis tiempos y mi proceso, incluso cuando me siento un poco perdida”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Chichi De Recalde.

“A veces no se trata de esperar a estar bien para poder seguir… Se trata de aprender a levantarse todos los días sabiendo que Dios y el gran amor que siento por vos y doy a los que aún están, me sostienen”, expresó Chichi De Recalde el día del cuarto mes de la partida de Iván Almeida.