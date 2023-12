El conmovedor texto de Chichi De Recalde para despedir a Iván Almeida

El director técnico de fútbol Iván Almeida falleció en las primeras horas del sábado 23 de diciembre. Hoy, su esposa, Cynthia De Recalde, más conocida como Chichi, escribió un texto lleno de amor en su cuenta de Instagram para despedirse de su marido, con quien hace solo semanas celebró su primer aniversario de matrimonio.

“Mi amor eterno… en la salud y en la enfermedad… amándonos y cuidándonos más allá de la muerte porque comprobé que nuestro amor trasciende lo físico…”, comenzó escribiendo Chichi De Recalde.

“Los últimos minutos que estuvimos juntos, los disfrutamos tomados de la mano con una conexión espiritual inexplicable, y es lo que hoy me da consuelo y paz entre las lágrimas que siguen cayendo cuando me doy cuenta que ya no estás aquí a mi lado para el beso de buenas noches, cuando no te veo en tus rincones favoritos de la casa o simplemente tirado en el sofá con tu mate o taza de café en mano mirando noticias o algo relacionado al fútbol…”, siguió expresando la esposa de Iván Almeida.

“Ese corazón de niño que tenías ya no está escondido detrás de la carcasa dura que usabas para blindarte y mostrarte ante los ojos de los demás siempre tan estricto, frontal y directo cuando en realidad los que te conocíamos bien sabíamos que eras la persona más noble y sensible del mundo…”, señaló Chichi De Recalde.

Chichi: “El esposo que siempre soñé”

Luego, Cynthia De Recalde continuó destacando junto a unas bellas postales donde se los ve felices con Iván Almeida: “En la tierra fuiste un papá ejemplar y único, el esposo que siempre soñé. Un hombre que priorizó siempre los tiempos en familia, el orden y las reglas del hogar por encima de cualquier cosa, sin peros ni excepciones porque nada en esta vida era más importante para vos que disfrutar de tus padres, tus hermanas, tus sobrinos, tus hijos y nuestros momentos a solas…”.

“Gracias por cuidarme a tu manera y hacerme tan feliz estos casi 9 años juntos cumpliéndome el sueño de llegar a vos de blanco, del brazo de mis hijos el día que nuestro amor se selló con una bendición debajo del cielo en un tiempo perfecto… Hoy ya no puedo tomarte de las manos y el dolor de haberte enterrado fue el golpe más grande que recibí en toda mi vida…y sé que lo único que me puede sostener es el inmenso y misericordioso amor de Dios cuando siento que me voy a romper en mil pedazos porque no hay respuestas a tantas preguntas, todo parece tan injusto y muchas cosas no tienen sentido ni explicación alguna”, se puede leer en el emotivo texto de Chichi De Recalde.

“Nos vemos arriba mi amor”

Por último, Cynthia De Recalde pidió a Iván Almeida que la siga cuidando, como siempre lo hizo desde hace casi una década.

“No me sueltes, no permitas que me caiga, cuídame y sobre todo guíame para seguir haciendo las cosas bien y de esa manera honrar todo lo que me enseñaste… Nos vemos arriba mi amor, en ese lugar maravilloso donde ya no hay tristeza ni dolor, ese lugar que te ganaste porque Dios conquistó tu corazón. Te amo para siempre”, expresó finalmente Chichi De Recalde.