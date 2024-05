Belén Bogado celebra el Día de la Madre con sus tres “pequeños grandes maestros”

Belén Bogado, quien lleva adelante el programa Belén a la Siesta por ABC FM, está celebrando este Día de la Madre con sus tres niños: Cata, Ricky y María, frutos de su amor con Ricardo Dos Santos.

“Ellos hoy son el centro y el norte de mi vida. Ellos están primeros y están últimos. Realmente, elegí dedicar este momento de mi vida a ellos porque son lo más importante”, comenzó contándonos Belén Bogado sobre sus tres niños.

Al consultarle qué significan sus hijos en su vida, Belén Bogado rápidamente respondió: “Ellos son mis pequeños grandes maestros. Realmente, mi vida cambió totalmente, de una manera abrupta, desde que me convertí en mamá. Nadie me preparó para esos cambios, por eso creo que es tan importante compartir estas experiencias”.

“Para mí siempre lo más importante fue mi vida profesional, porque amo mi trabajo. Pero cuando ellos vinieron a mi vida descubrí un amor tan poderoso y de otro planeta, que sacudió mi mundo y me hizo cambiar mi visión de la vida. Y me enseñó a sacrificarme mucho en las cosas que de repente yo quiero como mujer, como persona, pero me da tantas satisfacciones ese amor y esas tres personitas en mi vida, que hoy estoy segura que es la mejor elección de mi vida la que hice. Intento ser la mejor mamá posible y disfrutarles todo lo que puedo porque son unos maravillosos hijos”, siguió expresando Belén Bogado sobre su maternidad.

“El mayor desafío de mi vida es el equilibrio entre el trabajo y los chicos”

Belén Bogado conduce Belén a la Siesta, de 12.00 a 15.00, de lunes a viernes, por ABC FM. Y la pregunta obligada fue cómo hace para dividir sus tiempos entre los tres niños y su labor periodística.

“El mayor desafío de mi vida es el equilibrio entre el trabajo y los chicos. Es muy difícil, tampoco voy a mentir. Yo quiero poder estar con ellos mucho tiempo y también poder darles tiempo de calidad, pero también amo mi trabajo, me encanta, disfruto trabajar, y quiero seguir creciendo como profesional. Y para las mujeres, lastimosamente, esto es un desafío mucho más grande que para los hombres”, aseguró Belén Bogado al tiempo de destacar: “Hasta hoy, las mujeres nos encontramos con esa pregunta y esa búsqueda constante, el equilibrio que nunca es perfecto, y siempre las mujeres acompañamos nuestras vidas con mucha culpa”.

“Pero creo que en este momento de mi vida logré balancear lo mejor posible y estoy pudiendo disfrutar de los chicos, con todos los ‘chofereos’ que eso implica, los cumples infantiles, el tiempo de calidad en casa, y también pudiendo dedicarme a lo que más me gusta, que es mi profesión. Hago lo mejor posible, es mucho más difícil que el trabajo de un equilibrista, lleva mucha organización y planificación, y en esto estamos”, dijo la conductora de Belén a la Siesta.

“Lo que más amo en la vida es sentarme a mirarle jugar a los tres”

¿Qué es lo que más disfrutás hacer con los tres?, fue otra pregunta que hicimos a mamá Tuntuna y ella expresó feliz: “Lo que más disfruto es quedarnos en casa y hacer, por ejemplo, noche de películas o noche de juegos de mesa. O por ahí una escapadita al interior el fin de semana y lo que más amo en la vida es sentarme a mirarle jugar a los tres, para mí eso es el sumun de la vida. Ese momento en que me siento sin hacer nada, sin teléfono, sin ninguna distracción, y solamente escucho sus carcajadas y alguna que otra peleíta también, pero ellos tres juntos, los hermanos que se aman. ¡Eso para mí es lo máximo en la vida!”.

Y, por supuesto, no podía faltar la consulta si alguno de sus niños ya se perfila para seguir sus pasos en los medios de comunicación. Belén Bogado aseguró al respecto: “Me encantaría que cada uno sea la persona que quiera ser, que elijan la profesión que quieran, que puedan explorar posibilidades. ¡Ojalá puedan! ¡Que Dios quiera! Pero obviamente, es imposible que yo no le influya a alguno. De hecho, la mayor es muy comunicativa, es muy buena, muy talentosa hablando en público, hablando en micrófono. La gente que le escucha y le ve me dice: ‘Parece que te va a robar tu puesto’. Así que, vamos a ver si le dejamos meterse en el mundo del periodismo y del entretenimiento”.

Este 15 de mayo, Belén Bogado celebra a pura familia. “Soy tan afortunada de poder pasar con mi mamá, que la amo. Mi mamá es una persona súper importante en mi vida, aparte de haber sido una influencia muy grande para mí y haberme apoyado siempre en todo lo que quise emprender desde chica, cuando era soltera; ahora me ayuda siendo la mejor abuela del mundo con mis hijos, siempre”, nos contó la Tuntuna sobre su mami y siguió relatándonos: “Es una abuela súper presente, una mamá que siempre está para darme una mano dejando sus cosas de lado para poder ayudarme a mí a seguir trabajando, a seguir creciendo y poder darles tiempo de calidad a mis chicos”.

“Así que, estoy feliz de poder pasar con ella y con otras grandes mamás también que van a estar acompañándome, mi cuñada, mi hermana y, por supuesto, con mis pequeños”, finalizó Belén Bogado este Día de la Madre.