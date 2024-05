Denise Hutter en la previa del Día de la Madre: “Mis hijos son un sueño cumplido”

Denise Hutter es mamá de dos varones: Ignacio (6) y Gastón (1), y en esta nota nos cuenta cómo cambió su vida desde que llegaron los peques. Además, relata cómo hace para dividir sus tiempos entre el trabajo en ABC TV y ABC FM y la crianza de sus hijos.

¿Qué significan tus hijos en tu vida?, fue la primera pregunta que hicimos a Denise Hutter y ella respondió con una gran sonrisa: “Mis hijos son un sueño cumplido. Desde que tengo memoria supe que algún día sería mamá. La vida me permitió ser madre de Ignacio a los 31 y de Gastón a los 37 años. Pero si hubiese dependido de mí los hubiera tenido mucho antes, porque al convertirme en mamá confirmé que era como lo soñaba. Tampoco pretendo idealizar la maternidad, tiene tantos momentos desafiantes y está tan cargada de culpas y preocupaciones, pero poniéndolas en la balanza termina pesando mucho más el amor incondicional que sentimos por nuestros hijos y ellos por nosotras”.

Y al consultarle cómo cambió su mundo desde que se convirtió en mamá, Denise Hutter aseguró: “Dejé el egoísmo de lado y ya no me priorizo. Un ejemplo: visito más el sector de ropa de niños que el de mujeres, o invierto más en salidas y actividades extracurriculares para los chicos que para mí misma. ¡Y ojo que lo hago con gusto! La sonrisa de ellos es la mejor paga del mundo. Eso no implica dejar de cuidarse o darse gustos una, o de buscar tiempo de disfrute a solas o con la pareja. Una mamá feliz cría hijos felices, y creo que salir a cenar sin los chicos también es necesario para alcanzar esa felicidad. Cada tanto lo hacemos y eso renueva también un poco la relación de pareja, ya que tener a los niños corriendo y requiriendo atención todo el tiempo es desafiante”.

Denise y sus roles de mamá y periodista

Denise Hutter lleva adelante los programas Mañanas de Pura Madre, por ABC FM, y Ensiestados, por ABC TV. Así que, combina su rol de mamá de dos niños con su labor periodística. Por eso quisimos saber cómo maneja sus tiempos entre la radio, la tevé y los chicos. La periodista confesó: “Con ayuda, eso es imprescindible. Hoy día las abuelas modernas no quieren quedarse al cuidado de los chicos como una obligación sino cuando ellas tienen ganas de cuidarlos, eso nos obliga a tener niñera y yo por suerte tengo una fantástica, y mamá es mi comodín cuando se presenta alguna urgencia”.

“Creo que establecer una rutina desde que son bebés es importantes; ellos ya saben que a tal hora mamá trabaja y les toca quedar bajo el cuidado de papá, la abuela, la niñera o ir al cole, y lo toman súper bien”, señaló Denise Hutter.

Y sobre lo que más disfruta hacer con Ignacio y Gastón, la orgullosa mamá contó: “Disfruto muchísimo verlos interactuar entre ellos. Gastón se ríe de todo lo que hace Ignacio, y cuando le estoy dando de comer y rechaza la comida, sé que si Ignacio se la ofrece él la va a aceptar. Tiene debilidad por su hermano mayor, le tira besos todo el tiempo e Ignacio muere de amor. Yo los miro y ese amor de hermanos me llena el corazón”.

“Pero así también aprendí a valorar los tiempos a solas con cada uno. Cuando Ignacio está en el cole juego muchísimo con Gastón, y cuando Gastón duerme o lo puedo dejar al cuidado de alguien me dedico a full a Ignacio, que fue hijo único por 5 años y a veces siente un poco este cambio de tener que compartirme”, destacó Denise Hutter.

Denise celebrará el 15 de mayo con su mamá y sus peques

Y, por supuesto, pedimos a Denise Hutter que nos adelante cómo celebrará este 15 de mayo. La periodista nos respondió rápidamente: “¡Sí o sí con mi mamá, a quien valoro aún más desde que soy madre, y por supuesto con los chicos!”.

“Vamos a ir tempranito a lo de mis padres y sentarnos en su cama a desayunar. Apenas entramos, mi familia es cada vez más grande, pero el desayuno en la cama es una tradición familiar del 15 de mayo desde que yo era chica. Al mediodía me tocará trabajar en ABC TV, pero los chicos van a almorzar con el resto de la familia mientras esperan que yo salga del canal, y luego retomaremos el festejo”, aseguró Denise Hutter.

Y antes de despedirnos le hicimos una última pregunta a mamá Denise Hutter. ¿Qué regalo pedís a la vida para tus hijos? Emocionada respondió sin vueltas y con mucho amor: “Lo único que pido es que sean felices y crezcan para ser buenas personas. Que valoren la amistad, a la familia y que luchen siempre por sus sueños. Y si pudiera pedir algo para mí, sería muuuuchos años de vida para verlos convertidos en los adultos geniales, ¡que sospecho que serán!”.