Horóscopo de hoy: día domingo 28 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aimee Garcia, 43; Jon Stewart, 59; Ed Harris, 71; Paul Shaffer, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el deseo de ser original abrirá puertas que están en conflicto con su rutina diaria. Explore lo que es posible y este año podrá avanzar en una dirección mentalmente apasionante y que alberga una multitud de entretenimientos interesantes a lo largo del camino. El crecimiento personal, un cambio de actitud y lecciones que ayudarán a moldear su futuro vienen en camino. Sus números son 6, 17, 20, 24, 33, 39, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, inteligente y apasionado. Está a la moda y es vibrante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): puede estabilizar su vida con un par de ajustes en los documentos personales y económicos. Tranquilice su mente ocupándose de los asuntos imperiosos. La disciplina lo ayudará a ver con claridad y a hacer lo que es mejor para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su corazón en lo que sea que elija hacer. Póngase en contacto con alguien a quien considera motivador o con quien le encanta estar. La información que reciba lo empujará en una dirección nueva y emocionante. El romance está en aumento. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado cuando comparta información. Guarde sus contraseñas y documentos personales en un lugar seguro. Tome un tiempo para buscar oportunidades de trabajo y algo captará su imaginación. Confíe en sus instintos cuando trate con alguien que puede ser emocionalmente manipulador. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): convierta su espacio en el lugar de sus sueños. Sea creativo, y descubrirá un plan que se adapte a su presupuesto y estilo de vida. Un gesto romántico lo llevará más cerca a alguien a quien ama. Su estatus, reputación o posición recibirán un impulso. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe, planee divertirse y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. No permita que la incertidumbre acerca del futuro lo desconcierten. Aventúrese y promocione quién es y qué tiene para ofrecer. Una oportunidad está al alcance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense más en las ganancias personales, las cosas que le gusta hacer y la gente con la que más disfruta. Haga planes con alguien a quien ama. Puede esperar enfrentar cierta incertidumbre, pero hallará puntos en común si habla de sus intenciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hacer hogareño su entorno lo ayudará a calmar su mente y estabilizar su vida. La paz y el confort lo ayudarán a disfrutar de algunos de los pequeños placeres de la vida que quiere conseguir. Explore las posibilidades y deje de postergar las cosas cuando se requiere ponerse en acción. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una salida que lo apasiona satisfará sus necesidades. Disfrute de la compañía de alguien que comparte sus intereses, inquietudes y perspectivas. Un cambio de estilo de vida puede parecer imposible, pero ahí es donde su entusiasmo y energía valdrán la pena. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aprenda sobre la marcha, pero no confíe demasiado en los demás. Verifique la información y cuestione las ofertas que suenen demasiado buenas para ser verdad. Tome la iniciativa de manejar los asuntos personales usted mismo; no le confíe información personal a nadie. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): use su imaginación para hacer cambios personales y económicos para que levanten su moral. Sentir que se ha ocupado de los asuntos que pueden afectar su estilo de vida le calmará la mente. Haga que el romance, el amor y las mejoras físicas sean sus metas. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que una sociedad le diga quién es usted o qué quiere. Piense y haga las cosas por usted mismo. Sea un contribuyente, no el mandadero de alguien. Use su inteligencia y desarrollará un plan que lo ayudará a sobresalir y ganar respeto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe y ayude a una causa que lo inquieta. Involucrarse físicamente en algo lo hará sentir bien y le ahorrará dinero. Evite las donaciones ofreciendo asistencia práctica y establecerá conexiones interesantes y valiosas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.