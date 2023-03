Horóscopo de hoy: día sábado 25 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jenny Slate, 41; Laz Alonso, 49; Sarah Jessica Parker, 58; Elton John, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que la ira lo consuma cuando es necesario aplicar la razón y una acción pragmática. Valdrá la pena esforzarse por ayudar y marcar la diferencia. No corra riesgos innecesarios ni limite lo que puede hacer tratando de tomar atajos. Use su inteligencia y conexiones para alcanzar sus objetivos y dejar huella. Sus números son 4, 12, 22, 25, 33, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted sabe aprovechar las oportunidades, es extrovertido y amigable. Es flexible y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje nada sin hacer; concretar es la clave del éxito. Las afirmaciones falsas lo llevarán por el mal camino. Verifique la información antes de invertir su tiempo o dinero. Asegúrese de no hacerse cargo de demasiado; es mejor hacer una cosa bien que muchas de forma incompleta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no cuente con nada ni con nadie más que consigo mismo y sus cualidades. Manténgase enfocado en lo que es importante para usted y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Una relación dará un giro; siga la corriente y disfrute del viaje. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea la abeja ocupada que marca la diferencia. Su arduo trabajo ayudará más de lo que cree. Sea honesto consigo mismo y con las personas que cuentan con usted. La ayuda y el entusiasmo aumentarán, y los resultados no lo decepcionarán. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reevalúe y modifique sus planes y horarios para que se ajusten a su forma de pensar. Cuestione sus motivos antes de continuar donde lo dejó. Es posible que desee reconsiderar y modificar la forma en que procede. La felicidad provendrá de lo que haga por los demás. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no deje de creer en sí mismo y en lo que puede lograr. Cree oportunidades y siga adelante haciendo las cosas a su manera. Deje que su voz interior creativa le abra la entrada a los corazones de todos los que encuentre. Sea fiel a usted mismo y a los que lo rodean. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): alíese con personas que comparten sus inquietudes. Optimice su oportunidad de obtener información de primera mano dando el primer paso y negándose a aceptar un no por respuesta. Al ser audaz e innovador, persuadirá a los demás para que vean las cosas a su manera. Se alienta el romance. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): facilite las conversaciones. Demasiada información puede convertirse en una discusión no deseada. Tenga más confianza en su capacidad de usar su dominio del idioma para obtener lo que quiere sin despertar sospechas. No se subestime. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): seguir adelante será más difícil de lo previsto. Use su confianza, conocimiento y experiencia para superar a cualquiera que desee enfrentarse a usted. No pase por alto una inversión sólida; un cambio de planes de última hora funcionará a su favor. El amor está en aumento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase más tiempo en casa, nutriendo lo que ha trabajado duro para lograr. Las pequeñas cosas, los gestos amables y los compromisos que haga cambiarán la forma en que los demás lo tratan. Aproveche lo que está disponible para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfrente los hechos, implemente modificaciones y continúe sin demora. No permita que otros se aprovechen de usted, de sus habilidades ni de su tiempo. Ganará más si presta atención a lo que importa. Haga del romance, la familia y los amigos sus prioridades. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): navegue por situaciones delicadas siendo un buen oyente. No debe poner su granito de arena hasta que tenga todos los hechos. Revise la información que recopile y espere el momento adecuado para responder. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase alerta y atento. Evite preocuparse por algo que no puede cambiar. La ira no resuelve nada, pero la amabilidad dejará una huella de la que tomarán nota los demás. Sea el embajador del servicio y las recompensas serán suyas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.