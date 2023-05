Horóscopo de hoy: día miércoles 31 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin Farrell, 47; Brooke Shields, 58; Tom Berenger, 74; Clint Eastwood, 93.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mímese. Reorganice su vida y sus planes, y plantéese metas que lo ilusionen. Tener algo que esperar puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. No permita que nadie dicte lo que hace o cómo lo hace. Enorgullézcase de quién es y de lo que tiene para ofrecer. Elija liderar el camino en lugar de dejar que alguien más intervenga y se haga cargo. Sus números son 9, 15, 24, 31, 34, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es es persistente, intuitivo y proactivo. Es tolerante y ambiguo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guárdese sus sentimientos. Compartir demasiada información lo pondrá en una posición vulnerable que le causará problemas a nivel profesional y personal. Mire todos los ángulos antes de hacer un movimiento que afecte cómo o dónde vive. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que la ira se apodere de usted; la acción es la forma de obtener lo que desea. Use sus conexiones para asegurarse de tener un plan de respaldo para alcanzar su objetivo. Si no excede el presupuesto, arreglar su espacio personal mejorará su moral. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de prometer u ofrecer ayuda analice lo que implica. Proteja su reputación, posición y relaciones con personas clave en su vida. No deje que las emociones interfieran con sus planes y decisiones. No confíe en que otros hagan las cosas por usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): determine lo que quiere hacer antes de comenzar. Trace su plan de principio a fin y acérquese a las personas que necesita en su equipo para tener éxito. Sea consciente de la respuesta que recibe de aquellos que le ofrecen sugerencias. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): será impulsivo. No saque conclusiones apresuradas. Escuche lo que otros tienen que decir. Un cambio que haga alguien más le ofrecerá una idea de cómo proceder. Avance solo en lugar de trabajar con alguien que no esté interesado en su plan. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ocúpese de sus responsabilidades antes de pasar a actividades más placenteras. Se divertirá más si no tiene que preocuparse por lo que dejó sin terminar. El romance cambiará la dinámica de una relación significativa. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado al tratar con los demás. Sus acciones o palabras serán malinterpretadas y causarán incertidumbre. Elija hacer que su hogar o espacio de trabajo sea funcional. Cuanto mejor equipado esté, más éxito obtendrá. Cuide mejor su salud y bienestar emocional. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede enfrentarse al universo, pero no espere que sea un viaje tranquilo. Elija adoptar una actitud positiva, independientemente de cómo respondan los demás. Concéntrese en la superación personal, las actividades educativas y llevarse bien con aquellos que tienen algo que ofrecer. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aumente el ritmo, designe fondos para cubrir sus gastos y elija adoptar un enfoque minimalista para cualquier cosa que haga, independientemente de los comentarios. Es hora de complacerse a sí mismo y hacer lo que surge naturalmente. No renuncie a sus sueños. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a mejorar su vivienda. Los cambios que emprenda aliviarán el estrés y le darán la esperanza de un futuro mejor. Concéntrese en la superación personal, rodeándose de romance y de personas con ideas afines. Una actitud positiva fomentará un cambio de estilo de vida saludable. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si comparte demasiada información con un amigo, pariente o colega enfrentará un desafío. No revele sus secretos ni deje que nadie sofoque sus sueños. Actúe por su cuenta y no deje nada al azar. Ponga su energía donde lo beneficie. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga a un lado a las personas negativas. Una actitud positiva abrirá las puertas a nuevas oportunidades y a los a aportes de alguien que puede visualizar lo que está tratando de lograr. Elija calidad sobre cantidad, y se dirigirá por un camino lucrativo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.