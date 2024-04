Horóscopo de hoy: día domingo 14 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abigail Breslin, 28; Sarah Michelle Gellar, 47; Rob McElhenney; 47; Brad Garrett, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adopte un enfoque original sobre cómo gana o maneja su dinero y se desarrollarán oportunidades. Su perspicacia y capacidad de decisión lo impulsarán en una dirección positiva a nivel personal, financiero o profesional. Busque un cambio de estilo de vida que se adapte a su situación. Algo bueno se manifestará si es fiel a sí mismo y no permite que el pasado, las influencias externas o las personas negativas interrumpan sus planes. Sus números son 7, 11, 23, 25, 32, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, extrovertido e innovador. Es proactivo y dinámico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la superación personal conducirá a un estilo de vida más saludable. No tenga miedo de alejarse de las personas disruptivas o de reevaluar su situación y formular un plan para mejorar su vida. Ate los cabos sueltos y deje espacio para nuevos comienzos. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias y encontrará una alternativa interesante para hacer que sus responsabilidades sean más sencillas y asequibles. Un viaje, reunión o búsqueda educativa cambiará su dirección o le ayudará a descubrir una salida donde utilizar su experiencia y habilidades para generar ingresos adicionales. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado en quién confía. No todo el mundo será sincero. Preste más atención a cómo se siente y qué puede hacer para generar conciencia sobre algo que le preocupa. No cuente con los demás, llegará más lejos si avanza solo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga la vida simple, concéntrese en actividades y personas que le brinden alegría y use su imaginación para crear el estilo de vida que calme su alma. Su contribución elevará su perfil y alentará a otros a apoyar sus esfuerzos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): disminuya la velocidad, disfrute el momento y cuente su efectivo antes de decidir gastar o endeudarse. Es hora de prestar más atención a su salud y bienestar. La felicidad viene de adentro, no de las posesiones que acumula. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no ponga en riesgo su salud ni su corazón. Concéntrese en el cambio positivo, reuniendo hechos y evaluando situaciones con honestidad. Es hora de ampliar su círculo de amigos, intereses y prospectos, y tomar una dirección que lo haga sonreír. Haga lo que sea mejor para usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese su tiempo, sea observador y no permita que nadie lo presione para hacer algo que no se ajuste a su plan de acción. No pierda el tiempo discutiendo cuándo es preferible dedicar su tiempo a la educación y a su crecimiento y superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted encontrar aquello que le apasione. Revise sus opciones y prepárese para hacer un movimiento. Los cambios que implemente atraerán el interés de contribuyentes valiosos. Si es proactivo, los resultados que manifieste crearán un futuro gratificante. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se involucre en el sueño de otra persona. Su felicidad es su responsabilidad y depende de su capacidad de seguir a su corazón y apreciar y usar sus cualidades para alcanzar sus metas en la vida. Sea fiel a sí mismo y todo lo demás encajará en su lugar. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía a trabajar para usted. Comuníquese con personas de su interés y la información que recopile ampliará su perspectiva y lo alentará a realizar cambios positivos en su forma de vivir y trabajar. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a cómo se presenta y a lo que ofrece. Tómese el tiempo necesario para actualizar su imagen o incorporar a su lista una nueva habilidad que sea innovadora y comercializable. Done su tiempo o talentos para promover algo que le guste hacer. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una conversación directa le ayudará a eliminar ofertas cuestionables. Conozca los hechos, considere los riesgos y establezca un plan exhaustivo. Tiene más cosas a su favor de las que cree y, con determinación, puede convertir algo que busca en un activo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.