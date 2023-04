Pobladores solicitan limpieza de los cauces hídricos en los esteros de Ñeembucú

La comisión fue creada hace siete años con el fin de lograr la limpieza de los esteros del Ñeembucú, que había quedado colmatado debido supuesta deficiencia en la construcción de la ruta PY 04, que une la ciudad de Pilar con San Ignacio Misiones.

Según el presidente de la comisión del Consejo de Humedales del Ñeembucú, Ricardo Sánchez, los esteros quedaron llenos de suciedad y malezas debido a que supuestamente hubo un mal cálculo por parte de los ingenieros que realizaron el diseño de la ruta PY 04.

″Los ingenieros diseñaron mal la ruta cuarta; en vez de hacer un puente de 500 metros de longitud, ellos sólo construyeron puentes de 10 metros, que no son suficientes para que las aguas corran suficientemente y, como consecuencia de esos puentes chicos, empezaron a taponar todo inundando toda la zona” explicó.

Agregó que el agua, al no tener espacio suficiente para correr, se concentra en la boca del puente como un embudo. Así la suciedad que el agua arrastra ya no pasa. “Esta situación hace que el agua se llene en los potreros y nos quedamos sin dormideros para los animales” expresó Ricardo Sánchez.

Denuncian abandono de autoridades

Se quejó de la ausencia de las autoridades departamentales y del Mades por no poner interés en el tema. “Nuestro estero del Ñeembucú es extenso, una parte desemboca en el río Paraguay y otro en el río Paraná, anteriormente no teníamos este problema por que no había rutas y la presión del agua era fuerte y el agua circulaba normalmente y se mantenía limpios los cauces” precisó.

Relató que desde la construcción de la ruta PY 04, quedaron los embalsados y comenzó a estancarse el agua. “Hasta ahora las autoridades no nos hacen caso, están ausentes, el gobernador anterior (por Luís Benítez) compró una máquina, una retro anfibia, pero está ahí en las hermanas sin trabajar, no nos sirve esa máquina sin trabajar” señaló.

Ricardo Sánchez comentó que él es oriundo de la zona de Yaguarón, distrito de Guazú Cuá, y que cada vez que ocurre grandes lluvias se quedan bajo agua durante mucho tiempo “Después de las grandes lluvias quedamos inundados en nuestra zona y la pérdidas económicas son muy grandes por que llegan a morir muchos ganados” señaló.

Recordó que la semana pasada con un grupo de vecinos se pusieron a limpiar los cauces hídricos a puro pulmón, ante el pronóstico de que en breve volverán las lluvias en forma permanente en la zona. “Necesitamos que las autoridades tomen en serio esta situación, que nos ayuden a limpiar los cauces hídricos”, señaló.

Falta permiso del Mades

Sobre el tema el gobernador de Ñeembucú, Emmanuel Cuevas (ANR cartista), manifestó que hasta ahora no puede realizarse la limpieza de los cauces y las canalizaciones por que el Mades no otorgó el permiso.

“No podemos avanzar en la limpieza de los cauces y no estamos haciendo las limpiezas por que no contamos con los permisos de impacto ambiental del Mades. Queremos respetar ese proceso, nosotros le solicitamos a los municipios que ellos hagan esa gestión y una vez que ellos tengan los permisos correspondientes nosotros vamos a acompañar con nuestras maquinarias”, expresó el gobernador.

Falta de recursos

Por su parte el intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún, comentó que los trabajos de limpieza quedó en “stand by” por falta de recursos.

“Lastimosamente el compromiso que se hizo con la Gobernación de Ñeembucú, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Consejo de Humedales del Ñeembucú, en el cual firmaron un convenio para hacer la limpieza en el canal denominado las hermanas, se quedó en stand by supuestamente por falta de recursos. La maquinaria y el anfibio se quedaron en el campo en el lugar llamado las hermanas en la zona de Tacuaras y las obras no avanzaron. No se hizo la limpieza y con esta sequía se secaron casi todos los esteros”, expresó.

Lorenzo Irún adelantó que planteará una reunión con el gobernador Emmanuel Cuevas, para ver la posibilidad de conseguir una ayuda en forma institucional y seguir con la limpieza correspondiente en la zona.