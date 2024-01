Denuncian que tres hombres abusaron de una nena de 10 años

Un supuesto hecho de abuso sexual a una menor habría ocurrido hace 8 días en la ciudad de Pilar, cuando la madre descubrió que su hija estaba sangrando en el baño con el intestino afuera. Según el relato de la mujer, ante esta situación la trasladó hasta el Hospital Regional de Pilar, en donde fue atendida por la médica de guardia Sandra Delvalle quien comunicó el caso al Ministerio Público.

Ante la gravedad de la situación, la doctora Sandra Delvalle, derivó inmediatamente a la niña al Hospital Nacional de Itauguá, en donde la niña será sometida a una intervención quirúrgica en los próximos días para salvar su vida.

Niña vive con la abuela

La madre de la víctima comentó que la niña vive con la abuela desde los 5 años, dijo que el hecho supuestamente ocurrió en un descuido, ya que diariamente los primos de la niña y supuestos abusadores vienen hasta la casa de la abuela para quebrar coco porque se dedican a la venta al coco Ku´i.

“Ellos vienen diariamente a la casa de la abuela para quebrar coco porque se dedican a vender coco Ku´i y en ese ínterin hicieron su macanada”, expresó.

“Los tres violaron a mi hija, mi hermana menor les vio, pero ellos le amenazaron que no cuente nada de lo que pasó, por eso pedí que a ella le atienda un psicólogo de la fiscalía porque está con mucho miedo” señaló.

Nula acción de la fiscalía

La madre de la víctima señaló que el Ministerio Público hasta el momento no movió el caso y que los supuestos autores siguen sin ser detenidos. ”Yo no sé por qué la fiscalía no investiga el caso, ya pasaron 10 días y los autores siguen libres”, expresó. La fiscal que atiende el caso es Erika Carolina Encina, quien se excusó de atender a los medios de comunicación.