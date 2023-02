Embajadora de Japón en Paraguay: “El orden internacional libre y abierto se enfrenta a serios desafíos”

¿Cuáles son los principales marcos de cooperación con Paraguay?

Japón viene implementando proyectos de cooperación en Paraguay, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable, económico y social del país, desde 1958. Estoy convencida de que la asistencia japonesa contribuye a la realización de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). El Japón siempre ha sido el mayor o uno de los mayores países cooperantes del Paraguay. Hasta la fecha, el Paraguay es el país con mayor número de voluntarios enviados desde el Japón en América Latina.

Asimismo, se viene otorgando la asistencia financiera, el envío de expertos y la recepción de becarios para la capacitación, en amplios ámbitos tales como: infraestructura, desarrollo industrial, educación, salud, cultura y deportes. Por ejemplo, para el desarrollo industrial podría citar al “Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental”, que fue inaugurado con la presencia del Presidente Mario Abdo Benítez y en el ámbito de la salud, la contribución a través del “Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de Cadena de Frío en respuesta a la Pandemia por COVID-19 en Paraguay” y la donación de ambulancias y equipos de rayos X móviles. También, es destacable el avance de la cooperación de varias instituciones en el ámbito espacial, que hizo posible la puesta en órbita del primer satélite paraguayo GuaraníSat-1.

¿Qué representa para Japón los vínculos diplomáticos con Paraguay?

Japón y Paraguay mantienen relaciones diplomáticas y de amistad desde hace más de 100 años. El Paraguay es un socio importante con el que compartimos los valores fundamentales como la Libertad, la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho y venimos cooperando mutuamente tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. Ante la difícil situación que atraviesa actualmente la comunidad internacional, en la que el Orden Internacional Libre y Abierto basado en el Estado de Derecho se enfrenta a serios desafíos, la importancia de seguir cooperando estrechamente con el Paraguay, es cada vez mayor.

En el presente año se conmemora el 87° aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay. La activa presencia de unos 10.000 Nikkei en el país y la Asistencia Financiera y Técnica para el Desarrollo (AOD), que se inició hace 65 años, son la piedra angular que consolida las buenas relaciones entre ambas naciones.

Como Embajadora del Japón, mi misión es fortalecer aún más las relaciones bilaterales a través del intercambio político, económico, cultural y personal, y apoyar las actividades e iniciativas de la Comunidad de Nikkei.

Usted es la primera mujer jefe de la misión diplomática de Japón. ¿Cómo describe al Paraguay?

Me siento muy honrada de ser la primera representante femenina designada al frente de la Misión Diplomática Japonesa en el Paraguay. No existen diferencias en cuanto a la capacidad entre hombres y mujeres, y creo que mi experiencia como madre con una carrera profesional, también es de utilidad en el mundo de diplomacia. Hoy en día, muchas diplomáticas japonesas están trabajando activa y exitosamente en diversos países del mundo. Siento una conexión muy especial con el Paraguay, ya que ésta es mi segunda misión en este país. Me despedí de esta tierra guaraní en el 2018 llevando conmigo un gran anhelo de volver. El Paraguay posee una gran riqueza natural, gente muy hospitalaria, y una economía y política estables, pero sobre todo, lo que más me complace de esta segunda estadía, es sentir que la gran estima del pueblo paraguayo hacia el Japón sigue intacta.

Al mismo tiempo, a la luz del boom de edificaciones hoteleras y departamentos en Asunción, el mejoramiento de infraestructuras viales y su presentación al mundo como un potencial destino de inversiones, todos estos aspectos me hacen reafirmar que el “Paraguay está de moda”. Y tengo la importante misión de darlo a conocer a las empresas japonesas.

¿Cuál es la principal característica cultural de Japón?

La cultura japonesa se caracteriza por la fusión de la tradición y el espíritu de innovación. La Embajada del Japón viene promocionando diversos atractivos como las artes tradicionales, la cultura popular, la gastronomía japonesa, las ciencias y tecnología, con el propósito de ofrecer a los interesados una comprensión polifacética sobre el Japón.

El Centro Paraguayo-Japonés (CPJ), construido y equipado con la Asistencia Financiera No Reembolsable del Japón hace 35 años, así como las Asociaciones Japonesas de Asunción y de varias localidades del país, entre otras instituciones, vienen ofreciendo diversos cursos para el aprendizaje del idioma japonés y la cultura japonesa.

¿Cuáles son las bases que sostienen a la sociedad japonesa?

La sociedad japonesa se caracteriza por las reconocidas virtudes de laboriosidad y honestidad y por un alto sentido de respeto y espíritu solidario que promueve el bienestar comunitario y el correcto uso de los espacios públicos. Estas cualidades son aún más notorias, tanto en situaciones críticas como los desastres naturales, donde los damnificados se ayudan mutuamente, así como en otras ocasiones como por ejemplo, durante el Mundial de Qatar 2022, donde los aficionados japoneses recogían las basuras de las gradas, al finalizar cada encuentro de fútbol.

Y haciendo honor a esas mismas virtudes de sus antepasados, la comunidad Nikkei, con esmerado trabajo y honestidad, ha superado todas las dificultades y se ha ganado la confianza y el aprecio del pueblo paraguayo. Expreso mi profundo respeto a los inmigrantes japoneses y a sus descendientes y como representante de la Misión Diplomática Japonesa me siento comprometida a honrar sus esfuerzos.

Japón es uno de los países más desarrollados y modernos del mundo. ¿Qué necesita Japón de Paraguay?

El Paraguay es un socio confiable que comparte con Japón los valores fundamentales, en un escenario internacional donde los desafíos como el cambio climático y la seguridad económica no pueden afrontarse sin la cooperación mutua internacional.

El Paraguay cuenta con un alto índice de autosuficiencia alimentaria, una capacidad como uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica en el mundo y un gran potencial de recursos humanos jóvenes. Y el Japón cuenta con un alto desarrollo económico, tecnología de punta, y sólidas propuestas e implementación de iniciativas internacionales. Es decir que nos completamos uno con otro. Deseo contar con la cooperación del Paraguay para fortalecer los intercambios bilaterales en los ámbitos político, económico y cultural, y de esta manera, enfrentar conjuntamente los desafíos globales.

Conociendo más a Japón

Japón es una de las potencias mundiales, experimentando su auge después de la segunda guerra mundial. ¿En qué sustenta su desarrollo económico?

Como Japón no cuenta con abundantes recursos naturales, siempre ha priorizado la educación y formación de recursos humanos, enfocándose a desarrollar conocimientos tecnológicos y logrando la industrialización, que lo ha convertido y consolidado como una de las potencias económicas del mundo. Paralelamente, el Japón destinó sus esfuerzos para lograr la confianza de la comunidad internacional. En adelante, seguirá contribuyendo para mantener la estabilidad y fomentar el desarrollo a nivel global, apostando también a nuevos campos científicos, como la tecnología espacial y la energía renovable.

Si bien la lucha es permanente, ¿cómo Japón dejó atrás la pobreza?

Desde mi punto de vista, la normalización de la educación obligatoria, el sistema tributario, el cumplimiento del salario mínimo y la mejora de la seguridad social han sido factores determinantes para la reducción de la pobreza. La lucha contra la pobreza es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que el Japón seguirá colaborando con la comunidad internacional para lograr una sociedad inclusiva donde nadie se quede atrás.

Japón cuenta con una larga historia de la Familia Imperial. Desde el 2019 tienen a un nuevo Emperador, Naruhito. ¿Supuso cambios en la vida política y social del país este cambio generacional?

Su Majestad Emperador es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo japonés. El sistema de la monarquía japonesa ha perdurado por 2.683 años. Su Majestad el Emperador Naruhito es el 126° Emperador del Japón y el pueblo japonés guarda un profundo respeto hacia Su Majestad y la Familia Imperial. Justamente, el próximo 23 de febrero, se celebrará el natalicio de Su Majestad el Emperador, quien cumplirá la edad de 63 años. Esta fecha constituye la Fiesta Nacional del Japón.

Si bien, en Japón se utiliza también el calendario gregoriano, con la ascensión al trono de Su Majestad el Emperador NARUHITO, se dio inicio al traspaso de la era HEISEI a una nueva era denominada Reiwa, que podría expresarse como: “una cultura que se nutre a medida que los corazones de las personas están hermosamente unidos”. Se desea hacer realidad una sociedad en armonía.

¿Qué mirada tiene Japón sobre la región latinoamericana? Rusia, China y Estados Unidos marcan presencia.

La actual política exterior del Japón hacia América Latina se constituye en tres Redes de Solidaridad: la “Red de Solidaridad para la Defensa del Estado de Derecho”; la “Red de Solidaridad para Proteger la Tierra”, enfrentando conjuntamente los desafíos globales, y la “Red de Solidaridad para Crecer Juntos” en base a un principio de co-prosperidad. Japón mantiene un lazo muy especial con América Latina, principalmente por la presencia de 2,3 millones de Nikkei en toda la región. Es mi profundo deseo, el poder promocionar estas importantes Redes también en el Paraguay.

El 6 de agosto de 1945. Hiroshima. Una fecha que Japón y el mundo no olvida. ¿Qué representa hoy para su país esa fecha?

Es una fecha en que la comunidad internacional rememora los horrores de la guerra y se reafirman los esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares. El Memorial de la Paz de Hiroshima ha sido registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si más personas de todo el mundo visitaran las ciudades bombardeadas de Hiroshima y Nagasaki podrían comprender con precisión, la magnitud de los desastres que pueden ocasionar las armas nucleares. Soy de la ciudad de Hiroshima y mis padres sobrevivieron a aquella tragedia.

En mayo del presente año, el Primer Ministro presidirá la Cumbre del G7 en Hiroshima donde es su ciudad natal. En ocasión de la referida Cumbre, se espera demostrar al mundo entero el firme compromiso de los líderes del G7 de no permitir nunca más el uso de armas nucleares y al mismo tiempo, de seguir promoviendo los mayores esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares.

Geopolítica

La guerra en Ucrania cumple este febrero un año. ¿Cuál es la posición de su país respecto a este conflicto?

La agresión de Rusia contra Ucrania socava el Orden Internacional que se ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial y estas acciones no pueden ser aceptadas de ninguna manera.

El Japón, en cooperación con los países que comparten los mismos valores fundamentales encabezados por el G7, condena enérgicamente la agresión de la guerra de Rusia contra Ucrania y expresa su plena solidaridad y apoyo a Ucrania y su pueblo.

El conflicto Ucrania-Rusia reubicó a la OTAN como organización de defensa. Este organismo con Jens Stoltenberg , manifestó su interés de “establecer las relaciones más fuertes entre la OTAN y Japón”. ¿Qué respuesta da el Gobierno japonés a esto?

Japón viene profundizando los lazos con la OTAN. El 31 de enero, en ocasión de la visita al Japón del Señor Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, el Japón y la OTAN acordaron elevar la cooperación al más alto nivel para mantener y fortalecer el Orden Internacional basado en el Estado de Derecho así como la realización del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP, por sus siglas en inglés), teniendo en cuenta la invasión de Rusia a Ucrania y la situación de la seguridad del entorno a la región Indo – Pacífico.

En el contexto actual, ¿la palabra paz -utilizada en forma recurrente por los diplomáticos- recobra una nueva importancia?

El 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, ha sido un año en el que reafirmamos la importancia de mantener la paz y el profundo significado de la diplomacia que tiene como principal objetivo, la construcción de un mundo pacífico y estable.

Japón fortalecerá las relaciones de cooperación con los países que comparten los valores fundamentales como el Paraguay, promoviendo la paz y la estabilidad mundial.