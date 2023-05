Electrocardiograma genera polémica sobre hora y lugar de muerte de Fernando Báez Sosa

Apareció un nuevo documento en el caso de Fernando Báez Sosa -cuyos asesinos fueron condenados meses atrás-, que no fue incluido en el juicio y que demostraría que su agonía duró cerca de una hora más de lo que se creía, ya que habría muerto en un hospital y no en la calle. El abogado de la familia Báez Sosa aseguró a medios argentinos que esto no cambia la situación de los condenados en la causa.