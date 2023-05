Por escasez de capital humano Paraguay pierde inversión de industria tecnológica

TAIPÉI, Taiwán. La República de China (Taiwán) organizó una serie de conferencias en su capital -Taipéi- para explicar el contexto político y económico en el que vive la isla democrática, así como los planes de cooperación existentes con los países con los que mantienen relación diplomática directa y aliados en la escena internacional respecto al conflicto con la República de China Popular.

En el marco de la visita, ABC pudo confirmar que Paraguay perdió la oportunidad de contar en el país con una compañía multinacional taiwanesa fabricante de alta tecnología, que en principio ensamblaría teléfonos o móviles inteligentes y luego pasar a un proyecto para la fabricación de semiconductores.

La economía global hoy es altamente dependiente de la producción de estos microchips debido a que se utilizan en productos electrónicos de uso diario o doméstico hasta para el desarrollo de defensa militar.

El proyecto para Paraguay cayó debido a que el país no contaba, entre 2015 y 2016, con suficiente capital humano, capacitado en tecnología en distintos niveles, por lo que el plan de inversión fue redireccionado a Brasil.

Tras este fracaso, Taiwán inició los trámites para la cooperación en educación e instalación de la Universidad Tecnológica que permitiera formar en el país a los profesionales requeridos por las grandes compañías tecnológicas que desarrollan microchips o productos electrónicos de alta gama, enfocado en la formación de recursos humanos para la captación de inversiones con transferencia tecnológica.

Taiwán es hoy líder mundial en producción tecnológica. En su territorio están asentadas las fábricas de semiconductores o microchips más avanzadas del mundo, entre ellas TSMC y FoxConn, que desarrollan productos para EE.UU.

Esta última multinacional taiwanesa -que es el mayor diseñador y fabricante de productos electrónicos- cuenta con filiales en América, Asia y Europa; y en Sudamérica tiene gran presencia en Brasil, pese a que este no posee relaciones diplomáticas directas con Taipéi. Paraguay se habría convertido en la segunda sede importante de la compañía.

Una fuente reservada indicó que FoxConn realizó en Paraguay un estudio de factibilidad para traer una subsidiaria al país y en principio el plan consistiría en ensamblar teléfonos móviles para la compañía Apple.

La embajada de Paraguay en Taipéi también confirmó la información.

Intentamos conocer la versión de Foxconn en Brasil, pero al cierre de esta edición la compañía aún no respondía a nuestro correo electrónico.

Taiwán y la educación

Taiwán apuesta por la educación para su desarrollo. El nivel de inversión en el área se ubica entre 15 y 20% debido a que en el presupuesto nacional los fondos para educación, ciencia y cultura no pueden ser inferiores al 15% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde 1993, la educación ya ocupó más de 18%; en los últimos años llegó a 20%.

En 2021 su PIB se ubicó en US$ 775.000 millones. En 2022, creció un 2,5% más, mientras que su PIB per cápita alcanza los US$ 33.011. El Poder Adquisitivo per cápita (PPA) es de unos US$ 59.398.

La innovación como estrategia

La República de China (Taiwán) cuenta con seis industrias estratégicas que apuntalan el posicionamiento y crecimiento del país.

La directora del Consejo de Desarrollo taiwanés, Connie Chang, explicó a los más de 26 medios de comunicación asistentes que la apuesta se centra en las industrias digitales y de la información, ciberseguridad, biotecnología y tecnología médica, así como las industrias estratégicas y de defensa nacional. También, de energía verde y energía renovables y, por último, el almacenamiento estratégico.

Taiwán cuenta con al menos tres parques científicos, el de Hsinchu, Centro Taiwán y Sur de Taiwán.

Las tres compañías juntas facturaron en el año 2021 unos US$ 123.900 millones.

Además, este pequeño país democrático apuntala su desarrollo con el trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial (ITRI, por sus siglas en inglés), Laboratorios Nacionales de Investigación Aplicada y el Instituto para la Industria Informática.

A partir de los trabajos impulsados por el ITRI, las principales compañías tecnológicas taiwanesas llegaron rápidamente a ocupar las primeras posiciones en el exigente mercado global de semiconductores, entre ellos Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), el United Microelectronics o Foxconn, fabricantes de chips o circuitos integrados.

Taiwán y Paraguay

Desde 1991 hasta 2023, Taiwán entregó becas de formación profesional a unos 650 jóvenes paraguayos con los programas de grado, posgrado y estudio de chino mandarín.

Por ejemplo, para el programa de grado, el Gobierno taiwanés invierte por cada alumno aproximadamente 70 mil dólares en una estadía de 5 años. En la última década, la mayoría de los becarios fueron por el programa de grado.

Desde la apertura de la Universidad Tecnológica, unos 400 paraguayos se vienen formando para el sector. Cada promoción lanzará al mercado unos cientos de ingenieros. La primera promoción se graduará en agosto de este año.