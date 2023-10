Dos paraguayos están desaparecidos en Israel

Tras los rumores del posible fallecimiento de compatriotas en Israel y varias negaciones, finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que hay dos ciudadanos paraguayos residentes en Israel que “se encuentran con paradero desconocido”.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades locales para ubicarlos. Seguiremos informando a medida que tengamos datos oficiales del Gobierno de Israel”, señala el comunicado difundido a través de las redes sociales.

Así también, la embajada paraguaya aseguró que están siguiendo cada caso y reiteraron que se encuentra habilitada la línea telefónica 972-54-292-2779 para que los connacionales residentes en ese país o familiares puedan contactarse.

Lea más: Videos: influencer cuenta cómo salió de Israel y califica de “inútil” al Gobierno paraguayo

No se posicionan ante críticas

Un compatriota paraguayo contó a través de sus redes sociales que logró huir por su propia cuenta de Israel hacia Jordania, luego de no haber recibido asistencia por parte de las autoridades paraguayas.

Según compartió Favio Patiño, él se contactó con el mencionado número para relatar su situación, pero le respondieron que “ya es casi medianoche aquí”. Incluso mostró que le dijeron que los aeropuertos y también las fronteras estaban cerradas, algo que desmintió y demostró al salir del territorio en guerra. “Me pareció muy loco; una vez más el Gobierno paraguayo me demostró que mi vida no le importa, ni en Paraguay ni en cualquier parte del mundo. Es la segunda vez que tengo problemas con consulados o embajadas de Paraguay; en esta vez que mi vida estaba en riesgo y dependés de que tu Gobierno te ayude y oriente, no solamente no me ayudaron, sino que me dieron información errónea”, reclamó.