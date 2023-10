Videos: influencer cuenta cómo salió de Israel y califica de “inútil” al gobierno paraguayo

El influencer paraguayo de viajes Favio Patiño pudo salir de Israel luego del inicio de la guerra con Palestina que va dejando cientos de muertos en el mencionado país, según las informaciones que son recopiladas en la zona.

Ayer, sábado, Patiño compartió en sus redes sociales unos videos donde se escuchaban las sirenas y la gente buscaba refugio ante el conflicto armado, mientras que él se dirigía al supermercado para comprar suministros.

Hoy, también vía su cuenta de Instagram, el compatriota fue compartiendo otros materiales en los que confirmaba que abandonó el territorio israelí y llegó a Jordania.

Se observaban inmensas filas de vehículos y esto derivó a que él, junto a otras personas en el bus, esperen unas cuatro horas para cruzar la frontera, comentando incluso que su pensamiento era que iban a tardar aún más, pero ya en su nuevo destino, celebró poder estar “tranquilo” y fuera de peligro.

Influencer relata cómo pudo salir de Israel

Además de los videos sobre el traslado a Jordania, el influencer Favio Patiño también compartió unos materiales dedicados a explicar cómo pudo salir de Israel ante un masivo éxodo de personas hacia otros territorios.

“Ya estoy en Jordania, salvo y salvo; tranquilo por suerte. Quiero agradecerle a todos por el apoyo, por tirar ese positivismo porque ayer fue un día muy preocupante e incierto. No sabíamos qué iba a pasar y hoy nos despertamos sin saber cómo salir del país pero con la idea de salir”, comienza relatando.

Como parte de una “suerte y bendición”, el paraguayo relata que el hostal donde se estaba quedando él tenía un tour a Jordania -país en el que se encuentra ahora- aunque primero le negaron subir al bus, luego reconocieron el trabajo que estaba haciendo como influencer para el establecimiento en el que se alojaba y ahí pudo conseguir abordar el transporte que salió desde la puerta del lugar hasta la frontera.

“De igual manera no sabíamos qué iba a pasar porque íbamos a pasar por territorio palestino pero por suerte no pasó nada”, agregó e incluso dijo que buscaba contar algo que “no quiere dejar pasar”.

Paraguayo califica de “inútil” al gobierno

Lo que el paraguayo “no quería dejar pasar” es una crítica al gobierno paraguayo, atendiendo la experiencia que tuvo con el número de emergencia habilitado por la embajada Paraguaya en Israel.

Según comparte Patiño, él se contactó con este número para relatar su situación, aunque llamó su atención la respuesta sobre que “ya es casi medianoche aquí” e incluso le habían indicado que los aeropuertos y también las fronteras estaban cerradas, algo que desmintió y demostró al salir del territorio en guerra.

“Me pareció muy loco; una vez más el gobierno paraguayo me demostró que mi vida no le importa, ni en Paraguay ni en cualquier parte del mundo. Es la segunda vez que tengo problemas con consulados o embajadas de Paraguay; en esta vez que mi vida estaba en riesgo y dependés de que tu gobierno te ayude y oriente, no solamente no me ayudaron, sino que me dieron información errónea”, reclamó.

Finalmente, el compatriota aseguró que “no le gusta quejarse” pero a su vez dijo que no quería dejar de lado esta situación ya que considera como una “pena” que el gobierno paraguayo “sea así de inútil”.

