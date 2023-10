Video: “Ahora es el momento de defender a Israel”, el mensaje de Uzi, el joven paraguayo antes de ir al frente

Uziel Ismajovich, Uzi para sus amigos, es un joven paraguayo que vive en Israel y trabaja como “coach” de pádel en el mencionado país que ahora está en guerra con el grupo Hamás.

Ahora se dio a conocer un video que el compatriota habría enviado a sus familiares, donde anunciaba que iba a combatir como militar en el conflicto armado.

“Nosotros bajamos ahora al sur; la cosa no está bien allá pero no hay nada que hacer. Es nuestro tiempo y para eso venimos acá; para defender a Israel. Es una de las guerras más fuertes que hay acá”, expresó Ismajovich.

El compatriota es hijo de Humberto Javier Ismajovich Szumsztajn, reconocido por su trabajo al frente de la Unión Hebraica del Paraguay.

“Les amo pero es el momento de defender a Israel”

“Les quiero a todos, espero que esto pase rápido y pueda volver tranquilo y bien”, dice Uzi en el video que se hizo viral.

También dijo: “Les amo. Ustedes son la razón de mi vida pero ahora es el momento de defender a Israel y eso es lo que vamos a hacer”.

Recientemente, Ismajovich también compartió en su Instagram una fotografía “con su equipo” en las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) a las que sirvió durante tres años antes de pasar a servicio activo en las reservas.

“Nunca pensé en rechazar u oponerme a las reservas y tan pronto como me necesiten, estaré ahí con ellos para lo que sea necesario. Las FDI me dieron una familia, me dieron valores; me dio mucho más de lo que aporté”, escribió el 28 de marzo pasado bajo la imagen que lo muestra con sus camaradas.

