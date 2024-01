Vídeo: joven argentino sobrevivió al impacto de un rayo

Un joven argentino sobrevivió al impacto de un rayo. Un video que capturó el evento se viralizó en las redes sociales, muestra el escalofriante momento en que el rayo impacta un árbol y luego alcanza a Berón, provocando que este colapse en el suelo. Inmediatamente, sus amigos huyen del sitio del impacto.

Berón fue trasladado rápidamente al Hospital Verónica Bailone para recibir atención médica. A pesar de la gravedad de sus heridas, se encontraba “hemodinámicamente estable” en la unidad de terapia intensiva, presentando quemaduras significativas en su muslo y abdomen. Según reportes médicos, si su condición evoluciona favorablemente, podría ser trasladado a una sala común dentro de las próximas 24 a 48 horas.

El Diario de la República (de Argentina) reafirmó que las lesiones sufridas por Berón estaban localizadas en el abdomen y en uno de sus muslos. Andrea, hermana de Jonathan, manifestó a través de sus redes sociales que el joven está “evolucionando bien”.

Alerta por tormentas de gran intensidad en Argentina

San Luis, situada en la región sur del país, figura entre las diez provincias bajo una alerta amarilla, conforme a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta advertencia incluye también a Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos territorios se reportaron tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento fuerte, actividad eléctrica significativa, precipitaciones de granizo ocasional y la posibilidad de lluvias intensas en breves lapsos.

El Servicio Meteorológico de Argentina ha ofrecido recomendaciones ante estas condiciones del tiempo, aconsejando a la población la no recolección de basura durante la tormenta, la remoción de objetos que puedan obstruir el desagüe, evitar actividades al exterior; además de no buscar refugio cerca de árboles o postes de electricidad, no permanecer en zonas de agua y estar alerta ante la potencial caída de granizo.

El nivel amarillo de alerta sugiere que podría haber fenómenos meteorológicos capaces de producir daños o interrumpir temporalmente las actividades diarias.

