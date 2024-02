Milei sobre su proyecto libertario: “Soy presidente para superar el statu quo que son los políticos corruptos”

En la frenética agenda que llevó a cabo en el Vaticano e Italia, Javier Milei se hizo un tiempo para brindar una entrevista a la televisión italiana donde, además de hablar sobre su encuentro con el papa Francisco, explicó el proyecto de gobierno libertario y contó por qué se lanzó a la carrera presidencial: “Soy presidente para superar el statu quo que son los políticos corruptos”, refirió.

Milei fue entrevistado por el periodista Nicola Porro, conductor del programa Quarta Reppublica y vicedirector del diario Il Giornale, ambos propiedad de Mediaset, el conglomerado de medios que encabezaba el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El jefe de Estado destacó que es el primer “liberal libertario en ser Presidente”, al tiempo que se definió como “anarcocapitalista”.

Javier Milei afirmó que el Estado es una asociación criminal

Milei aprovechó la oportunidad para retomar una vieja práctica: la exageración a la hora de hablar en cámara. “Siento un profundo desprecio por el Estado, que creo que es la asociación criminal más grande del mundo”, afirmó apelando a esta metodología.

El presidente argentino reflexionó también sobre el rol del Estado durante el reportaje. “Todos los días comprás algo que el Estado te roba todos los días con los impuestos”, analizó.

En ese marco, Milei apuntó que se lanzó a la carrera presidencial con un objetivo: “Soy presidente para superar el statu quo que son los políticos corruptos”.

Javier Milei insiste en retirar al Estado de la administración de la economía

Insistió, en tanto, con su idea de retirar al Estado de la administración de la economía de la Argentina. “La única función del Estado es la defensa, la seguridad y la justicia”, apuntó al respecto.

Dijo que su estilo es hablarle “a la gente diciendo la verdad: 5 millones de argentinos no tienen qué comer porque el Estado roba al sector privado” y apuntó que “en ese marco decadente” encontró la posibilidad de “introducir ideas libertarias”.

Por otra parte, también se refirió a su base de seguidores y militantes que en un principio se conformó en la juventud desencantada con la política. “Los jóvenes me quieren mucho porque tienen menos tiempo de lavado de cerebro”, indicó para explicar el fenómeno.

Qué dijo Javier Milei sobre su relación con Francisco

La entrevista fue grabada el domingo por la noche, luego de que Milei participara de la ceremonia de canonización de Mama Antula en el Vaticano y que fue celebrada por el mismo Santo Pontífice y antes del encuentro privado con este.

Tras las duras críticas que había expresado contra el Sumo Pontífice durante la campaña electoral, Milei reconoció que tuvo que “reconsiderar algunas posiciones” porque ha “comprendido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, que el Papa es el argentino más importante, es el líder de los católicos en el mundo”.

“Por consiguiente, todo esto implica algo muy, muy importante: representa una institución muy importante, sobre todo en un país como Argentina, que tiene tantas raíces católicas. En consecuencia, tuve que reconsiderar algunas posturas y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, enfatizó.

Javier Milei acusa al Estado de ser “el enemigo”

En otro pasaje de la entrevista, que será trasmitida completa esta noche, Milei sostuvo que “el Estado es el enemigo, una asociación criminal” y el comunismo, “una enfermedad del alma”.

“Filosóficamente, soy anarcocapitalista y, por lo tanto, siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, creo que el Estado es una asociación criminal”, dijo.

“Como decía Oppenheimer, el método que se utiliza en el mercado es la inversión, el comercio, y el método del Estado es precisamente el robo, y, por lo tanto, el Estado no es solo la mayor organización criminal del mundo, sino también el mayor ladrón estacionario del mundo”, señaló.

“El Estado te roba todos los días”, dijo Javier Milei

En este punto, agregó: “Un ladrón ataca de vez en cuando, pero cada vez que vas a comprar algo en un lugar, te está robando el Estado a través de los impuestos; por lo tanto, el Estado te roba todos los días”.

“Pero el Estado tiene el poder de arrestar a la gente, los políticos no se ven afectados, no ven su poder en juego. Pero en esto me di cuenta de que la única manera de entrar en el sistema era dinamitarlo”, añadió.

El presidente, además, calificó de “comunistas cobardes” a “muchos socialistas que quieren llegar a eso a largo plazo”.

“El comunismo es una enfermedad del alma”, afirma Javier Milei

“Pongámoslo de otra manera. Mire, una de las cosas que hemos hecho en estos 50 días ha sido iniciar y poner en marcha reformas estructurales. De estas reformas, 350 se consideraron urgentes y 650 se incluyeron en una ley, es decir, la ley de la libertad de los argentinos de base. Y eso es interesante, porque el eje central de todo esto es que se refiere a devolver el poder y la libertad a los argentinos”, puntualizó.

“Y luego hay un segundo punto, otro punto: avanzar hacia estructuras de mercado más competitivas”, añade.

Además, Milei expresó que antes pensaba que el comunismo “era un problema mental”, pero luego se dio cuenta de que “era algo mucho peor, que era una enfermedad del alma”. “Cuando el socialismo se ha aplicado bien, han asesinado a más de 6 millones de seres humanos”, apuntó.

