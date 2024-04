ONU discute reconocimiento de Palestina: el voto de Paraguay está definido

El conflicto en la Franja de Gaza y la crisis Israel-Irán relanzó con fuerza el debate sobre la necesidad de crear un Estado palestino.

Varias fuentes diplomáticas habían informado que la sesión tendría lugar hoy, pero algunos Estados miembros han abogado por realizarla el día siguiente, informó AFP.

Hasta el momento 137 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas votaron por la creación de un Estado de Palestina, administrada hasta el momento por la Autoridad Nacional Palestina (ANP). España manifestó que daría su aprobación oficial la próxima semana.

Además, algunas potencias con asientos permanentes en Consejo de Seguridad, como Rusia o China se mostraron claramente a favor del Estado palestino. A estos se suman otros: Argelia, Malta, Eslovenia, Sierra Leona, Mozambique y Guyana.

“Puede que pronto sea posible aceptar a Palestina como un miembro oficial de la ONU”, indicó el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, cuyo país propuso la realización de una conferencia para la paz para la creación del Estado palestino, según EFE.

¿Cuándo?

A última hora de ayer, no se había tomado ninguna decisión en firme, según los diplomáticos. “Está en el aire” la fecha definitiva, declaró el embajador esloveno ante la ONU, Samuel Zbogar, al asegurar que se prepara para ambas eventualidades. Pero “la votación es mañana (por hoy jueves) a las 15:00 (19:00 GMT, 15:00 de Paraguay). Estoy seguro de ello. Si no me creen, lo verán mañana”, zanjó, por su parte, el enviado palestino Riyad Mansour.

La misión diplomática de Malta, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad este mes de abril, aún no ha confirmado ninguna de las dos opciones.

Poder de veto

Sin importar cuándo se concrete la votación, la iniciativa palestina cuenta con pocas probabilidades de prosperar, debido a la oposición de Estados Unidos, que tiene poder de veto.

El proyecto de resolución, elaborado por Argelia, “recomienda a la Asamblea General que el Estado de Palestina sea admitido como miembro de las Naciones Unidas”.

La admisión de un Estado en la ONU debe recibir primero una recomendación positiva del Consejo (al menos 9 votos de 15 a favor, sin veto de un miembro permanente), y luego ser aprobada por la Asamblea General, por mayoría de dos tercios.

En septiembre de 2011, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, inició el procedimiento, que nunca llegó a completarse ante la oposición estadounidense.

En noviembre del año siguiente, los palestinos obtuvieron finalmente el estatuto menor de “Estado observador no miembro”.

La delegación palestina relanzó su solicitud para convertirse en miembro de pleno derecho a principios de abril.

Posición de Paraguay

Paraguay fue una de las 33 naciones que votaron a favor del Plan de Partición de Palestina en la ONU, allanando el camino hacia la creación del Estado de Israel. Inauguraron relaciones diplomáticas en 1949.

En 2005 Paraguay estableció oficialmente relaciones con Palestina. Y en 2011 estuvo entre los latinoamericanos que reconocieron a Palestina como un Estado libre e independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967.

¿Qué dice Israel?

Israel cree que la posibilidad de que Palestina se convierta en Estado miembro de la ONU (y no observador como es ahora) es “una violación flagrante a la carta de las Naciones Unidas” y “perpetúa el conflicto”.

El embajador israelí ante la ONU, Guilad Erdan, se expresó este lunes en dos ocasiones sobre estos argumentos, primero ante la Asamblea General y después ante los periodistas, en el día en que arrancó en el Consejo de Seguridad el proceso para que Palestina se convierta en el estado 194 de la ONU.

El estatuto de Jerusalén

Desde las dos destrucciones del Templo de Jerusalén y la consecutiva dispersión del pueblo judío, el judaísmo siempre evocó un retorno a Jerusalén. La Ciudad Santa era la capital del reino de Israel del rey David (siglo X antes de Cristo) y más tarde del reino judío asmoneo (siglo II antes de Cristo).

Los palestinos (mayoritariamente islámicos), que representan alrededor de un tercio de la población de la ciudad, reivindican Jerusalén como capital de su futuro Estado. Para ellos, la ciudad también tiene un estatuto religioso esencial: la Explanada de las Mezquitas, lugar desde donde –según el islam– el profeta Mahoma ascendió al cielo, es el tercer sitio santo para los musulmanes.

Israel anexionó Jerusalén Este en 1967. Para la comunidad internacional, Jerusalén Este es un territorio ocupado, por lo que para la mayoría de los miembros de ONU las embajadas no deberían instalarse en la ciudad hasta que el estatuto de la misma no sea negociado entre Israel y Palestina.