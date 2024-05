Paraguayo afectado por inundación en Río Grande do Sul quedó sin casa y pide ayuda

El paraguayo Derlis González, quien reside en Serafina, Río Grande do Sul hace 11 años, quedó sin casa debido a las inundaciones.

Su vivienda se derrumbó y pidió ayuda al Consulado Paraguayo en Brasil, pero le respondieron que no tienen los recursos para asistirlo y que solo podrían darle medicamentos en caso de que necesitase.

“Dicen que están ayudando pero es mentira”

El compatriota no tiene un techo propio donde dormir y está subsistiendo gracias a la caridad de sus vecinos y amigos, quienes lo invitan a dormir en sus casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me quedé en la calle”, expresó el compatriota, quien criticó al Consulado por decir “por todos lados que están ayudando y es mentira”.

Lea: Primeros paraguayos ya retornaron tras inundaciones en Brasil

“Me estoy quedando en casas de conocidos. Yo pedí (al Consulado) un lugar para poder vivir al menos unos días o un mes, pues si me pagaran un mes de alquiler después yo podría continuar pagando y salir adelante, pero me dijeron que solo podían pagarme el traslado si quería ir a Foz de Iguazú, lo cual no tiene sentido, porque yo vivo y trabajo en Serafina (Río Grande do Sul) hace 11 años”, relató Derlis González.

Consideró que quizá no lo estén ayudando por el hecho de ser extranjero en el Brasil. “Prácticamente me mandaron a Paraguay, se desentendieron de mí con buenas palabras”, expresó.

Al menos connacionales repatriados

José Martínez, cónsul general de Paraguay en Porto Alegre, confirmó que por lo menos 30 connacionales que residen en el estado brasileño de Río Grande do Sul serán repatriados. La situación por las inundaciones es crítica y los pronósticos no son favorables. El número de víctimas fatales ya está cerca de los 150, con 446 municipios afectados, según datos oficiales.

Más info: Inundaciones en Río Grande: 30 paraguayos serán repatriados

Un grupo de paraguayos afectados por las inundaciones en Brasil decidió huir de la catástrofe y retornó por sus propios medios a Paraguay, según confirmó el embajador.

Asimismo, indicó que están preparados para repatriar a quienes deseen acogerse a esa alternativa, pero finalmente la mayoría decidió esperar en los refugios.