Llueve, no es un día de paseo perruno

Llueve y el clima se encuentra inestable, mejor deje al perro en la casa, bajo techo donde estará seguro, practicando juegos con su dueño.

No es un día para salir a recorrer las calles, las plazas o la Costanera, evite sacarlo por largo tiempo. No podrá encerrarlo tampoco, sin que se de el gusto de corretear en el patio, pero no lo saque a la calle.

Lea más: Cuatro patas en la humedad

El perro no debe quedarse durante la noche sin techo en días de lluvia, porque se enfermará.

Con la humedad puede intensificarse su olor y su pelo se enredará con facilidad, cepillelo con cuidado y bañelo cuando vuelva a salir el sol.

Llueve, cuide a los viejitos y cachorros

Un perro geronte, de muchos años puede que sea especialmente vulnerable a la lluvia lo mismo que los cachorros.

Igual que los humanos el can sufre con ruidos fuertes de truenos y rayos, le alteran por su aguda audición, por lo que se mostrará intranquilo.

También puede manifestar tos, así que abra el paraguas y tenga la precaución de colocar su cucha en un lugar donde no se moje ni reciba las corrientes de aire.

Y una pregunta: ¿su amigo peludo tiene todas las vacunas? No deje eso para después, ya que si no cuenta con ellas las enfermedades lo expondrán a un gran peligro.