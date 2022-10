Un perro día de lluvia

Si la lluvia arrecia evitá llevarle de paseo, espera un poco y cuando se calme podrán salir a caminar.

El canino no es un bebé que se pasea en cochecito, es mejor que camine, siempre y cuando no sea un cachorro que aún no se despega de la madre.

Si se ha mojado mucho por corretear en el patio hay que secarlo y tranquilizarle con caricias, si tiene pavor cuando escucha los truenos. Otro detalle es evitar bañarlo cuando llueve, porque casi siempre baja la temperatura.

Lea más: Perros: ¿cómo ven los colores?

Nunca debe dejarlo durante la noche a la intemperie cuando llueve, ya que se expone a enfermedades.

El frío o la lluvia no deben motivar al cambio de alimentación, el amigo peludo tiene que conservar su rutina con una ingesta balanceada con agua limpia en otro plato.

No le deben faltar sus vacunas y un cepillado al pelaje para que se conserve brilloso.