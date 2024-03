Mascotas: ¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor en gatos?

Los felinos son más propensos que los caninos a sufrir enfermedades relacionadas con el calor o los cambios de temperatura en general. Uno de los motivos se debe a que a diferencia de los perros, los gatos tienen pocas glándulas sudoríparas.

Los gatos pueden sufrir con las altas temperaturas. Uno de los principales riesgos es la hipertermia más conocida cómo golpe de calor.

La doctora en ciencias veterinarias Monserrat Viveros nos cuenta más.

Síntomas del golpe de calor en gatos

Debilidad.

Temblores musculares.

Tambaleos.

Salivación abundante.

Ritmo cardiaco elevado.

Factores predisponentes a que sufra un golpe de calor

El agua. Como sabemos el gato es un animal súper higiénico y pulcro. Por lo que el agua no renovada, escasa o en mal estado pueden influir negativamente en la frecuencia necesaria de su consumo, más en los días de intenso calor. Hay que estar alerta siempre con esto.

La temperatura ambiente. La alta temperatura y la humedad son sofocantes y deshidratan más rápido a nuestros animales.

Exposición prolongada al sol. La falta de sombra y lugares frescos donde refugiarse son súper peligrosos para nuestras mascotas.

Espacios cerrados. Jaulas, transportadores y coches no son lugares apropiados para dejar a nuestras mascotas. Lugares sin buena ventilación pueden provocar un golpe de calor, no debemos dejar a nuestros gatos en estos lugares.

Regulación de la temperatura corporal

La forma de regulación de la temperatura corporal de los felinos es el jadeo, por medio de las almohadillas de las patas, y la zona genital. Eso los hacen más susceptibles en los días calurosos a sufrir este padecimiento. Nosotros somos responsables de nuestras mascotas, si no podes atender todos estos factores, no estás preparado para tener un gato. “Si nuestra mascota sufrió un golpe de calor lo más importante es ayudar a regular la temperatura, mojarle con abundante agua fría, ponerle paños mojados, darle de tomar agua fría. No dejarlos solos, hasta verlos completamente compensados, esto puede tardar un tiempo. Si tu gato no puede solo debes envolverlo en una toalla mojada con agua fría y llevarlo a la veterinaria más cercana” puntualizó Viveros.