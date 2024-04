¿Podría Alemania prohibir la cría de “perros salchicha”?

Según informó Nat Geo, el dachshund o “perro salchicha” una de las razas más distintivas y queridas en Alemania, es célebre por su torso extendido y patas cortas, una combinación que no surge de la naturaleza, sino de una intencional alteración genética. Los defensores de la medida argumentan que esta particular estructura corporal los hace susceptibles a padecimientos graves de la columna vertebral, que no solo pueden limitar significativamente su movilidad sino también causarles dolor intenso.

La controversia en torno a la cría de estas razas es comparable a prácticas históricas de modificación corporal en humanos y animales que hoy se consideran crueles o perjudiciales. Esta similitud ha encendido un debate acalorado sobre la ética detrás de seleccionar mascotas basándose primordialmente en estéticas particulares, dadas las consecuencias negativas para el bienestar animal. La discusión subraya un creciente reconocimiento de que tales decisiones pueden no justificarse solo por el deseo de cumplir con ciertos estándares de apariencia, situándolas en una línea similar a prácticas de mutilación como el corte de orejas y colas en perros, o la deformación de pies en mujeres para fines estéticos en culturas pasadas.

La propuesta legislativa en Alemania de restringir la cría de perros con características físicas específicas que predispongan a problemas de salud resalta una evolución en la forma en que la sociedad entiende y prioriza el bienestar animal sobre los intereses estéticos o de moda. Si bien aún está en fase de consideración, esta iniciativa podría marcar un cambio significativo en la industría de la cría de mascotas, alentando la adopción de prácticas más éticas que pongan en primera plana la salud y calidad de vida de los animales sobre otros intereses.

Orígenes y características del “perro salchicha”

El perro salchicha, con su historia que se remonta al menos al siglo XVIII, fue originalmente desarrollado para la caza subterránea, de ahí su nombre en alemán que traduce a “perro tejón.” Este can se caracteriza por su cuerpo alargado y patas cortas, una condición conocida como bassetismo, que comparte con otras razas como el corgi galés y el basset hound. Esta condición no era inicialmente por estética, sino una adaptación práctica para la caza en madrigueras. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el perro salchichase popularizó como mascota, llevando a los criadores a seleccionar específicamente esta característica, sin considerar plenamente las implicaciones para la salud de la raza.

Complicaciones de salud inherentes

Los perro salchicha son susceptibles a varios problemas de salud debido a su singular anatomía. Entre ellos, la degeneración del disco intervertebral (IVDD) sobresale, afectando a entre el 20 y el 25% de estos perros. Esta condición puede causar dolor severo y requerir tratamientos que van desde ejercicios de fortalecimiento hasta cirugía en casos extremos. Además, estos canes poseen una predisposición a enfermedades cardiacas congénitas, como el ductus arterioso persistente, que puede necesitar corrección quirúrgica.

Alemania ante una nueva regulación

El ministro de Agricultura alemán, Özdemir Cem, ha propuesto una ley que busca prohibir la cría de perros con condiciones de salud hereditarias que les generen sufrimiento. La intención no es focalizarse en razas específicas, sino en evitar la reproducción sin los debidos controles médicos que puedan perpetuar estas enfermedades congénitas. La reacción ha sido mayormente negativa por parte de los criadores, incluyendo la Asociación Alemana de Criadores de Perros y entusiastas del dachshund en particular, recolectando la Federación Canina de Alemania más de 22.000 firmas en oposición al proyecto.