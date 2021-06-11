Intendente de Areguá organiza “caravana de la victoria” a pesar de la crítica situación sanitaria

AREGUÁ. El jefe comunal de Areguá, Humberto Denis Torres (ANR cartista), mantuvo cerrada la playa municipal durante quince meses a causa de la pandemia, pero mañana permitirá el acceso a los hurreros para realizar una caravana política a su favor. El mismo pretende su reelección en los próximos comicios municipales. Para la actividad prevista, “ruega” usar mascarilla.