Intendente de Areguá organiza “caravana de la victoria” a pesar de la crítica situación sanitaria

“Caravana de la victoria para que continúe el progreso, Denis Torres, votá lista 4″, dice la invitación para este sábado a partir de las 16:30. El punto de encuentro es la playa municipal de esta ciudad.
Sin importarles la crítica situación por la que atraviesa el país, especialmente el departamento Central, colorados de Areguá están dispuestos a hacer una caravana para promocionar la candidatura del actual intendente. En esta ciudad, el Hospital Distrital ni siquiera tiene sala de internación para los pacientes.
El intendente de este distrito espera ser reelecto para seguir al frente de la administración municipal por otros cinco años. Su gestión actual es muy cuestionada ya que en la ciudad no se observan grandes cambios, según manifiestan los pobladores.
Aseguran que el sector más afectado y olvidado, es el que engloba a los productores de artículos cerámicos y a los trabajadores del campo como los horticultores.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por otro lado, denuncian que los funcionarios municipales están obligados a participar de la actividad política a favor del colorado cartista Denis Torres, cuyo padrino político es el diputado Tadeo Rojas, también cartista.
Intentamos corroborar esta denuncia y llamamos al jefe comunal de Areguá pero el mismo tenía apagado el celular.