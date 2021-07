Rector de la Unves se quedó con G. 23 millones de viáticos

Al rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), Abog. Simón Benítez, se le asignaron viáticos por valor de G. 48.258.185 para viajar a Buenos Aires, Córdoba, Curitiba, Milán y Rabat. Rindió cuentas por G. 24.966.437, devolvió apenas G. 555.588 y se quedó con G. 23.290.747.

Conforme a la ley en ese periodo vigente, rindió solo por la mitad y como la normativa no lo exigía, no devolvió la diferencia a pesar de que la mayor parte no los gastó en sus viajes, según se detalla en las rendiciones de cuentas que él mismo firmó. Primeramente, el rector se defendió afirmando que incurrió en gastos que no pudo justificar por falta de facturas –como en el caso de algunos taxis y restaurantes– y, además, al tener comprobantes por el 50% del viático ya le parecía innecesario seguir pidiendo factura en cada compra.

No obstante, Benítez, también reconoció que se embolsilló parte del viático a pesar de no usarlo. Por ejemplo, en mayo de 2019 estuvo cuatro días en una plenaria de una red de rectores, en Curitiba, Brasil, con una asignación de G. 5.437.278. Fue por tierra y entre peajes, alojamiento y alimentación gastó G. 2.163.050, de acuerdo a su rendición de cuentas. Devolvió G. 555.588 y la diferencia, de G. 3.274.227, no la gastó y directamente se la quedó.

Todos estos datos corresponden a un informe de los viajes al exterior del rector entre 2017 y 2019, con sus correspondientes rendiciones de cuentas, que la Unves dio a conocer en respuesta a la Solicitud #30187 de acceso a la información pública (a la que se puede acceder en el siguiente enlace: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/30187

Entre el 13 y el 16 de junio de 2017 Benítez participó del VI Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, en Italia. Gastó G. 5.284.377 en pasajes, alojamiento, comida y transporte. Tuvo viáticos por valor de G. 10.479.985 y no devolvió G. 5.195.608.

En junio de 2018 estuvo en una conferencia de educación superior en Córdoba, Argentina y en noviembre participó de una reunión en Buenos Aires. Para estos últimos dos viajes se le asignaron viáticos por valor de G. 20.771.673 y gastó G. 8.360.010. Se quedó con G. 6.973.385.

Del 4 y el 12 de noviembre de 2019 estuvo en Rabat, Marruecos, en un festival latinoamericano. Se le asignaron viáticos por G. 17.006.527 y declaró gastos en pasaje por G. 9.159.000. No devolvió G. 7.847.527. Solo en este último caso se evidencia que la diferencia sí se utilizó en hospedaje, movilidad y alojamiento.

Además de argumentar que hubo gastos que no pudo justificar, Simón Benítez recordó que la ley N° 2597/05 exigía a los funcionarios públicos rendir solo hasta el 50% de los viáticos y no obligaba a devolver el resto, considerando justamente los gastos que no se puedan documentar. Ante los constantes abusos, el Congreso derogó la normativa en 2020 por medio de la Ley Nº 6511, que ahora establece una rendición de cuentas mínima del 80%.

Anexos: