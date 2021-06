Conceden a ex intendente de Yaguarón la suspensión condicional en la causa de delitos ambientales

El precandidato por la Alianza está imputado en la causa “Ministerio Público contra Luis Gilberto Rodríguez Lugo, sobre infracción a la ley 716/96 Delitos Ambientales”. Sobre este proceso solicitó suspensión condicional. La magistrada del momento se allanó al pedido a igual que la representante del Ministerio Público, Liza Martínez Amarilla.

La donación que comenzó a realizar el ex intendente a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este distrito, consiste en insumos, alimentos no perecederos y combustible hasta cubrir el monto de G. 42 millones.

Lea más: Intendente de Yaguarón dice que renunciará en diciembre

Asimismo, se le impuso que cada seis meses debe presentar un informe emitido por la Dirección Especializada del Ministerio Público, sobre el cumplimiento de la Resolución de Auditoría Ambiental,N°1357/2020 aprobada por el Ministerio del Ambiente en el cual se menciona el plan de cierre del proyecto de disposición final de residuo sólidos urbanos, remediación clausura gradual y post clausura aprobado por el Mades.

Lea más: Intendentes imputados investigados y hasta blanqueados buscan el rekutu

La Juez había calificado el hecho de Delitos Ambientales atribuido al imputado por lo que se suspende el procedimiento penal por la supuesta comisión del hecho punible, por el término de un año. Se le advierte que se puede revocar la medida si no cumple con las reglas de conducta durante el periodo de prueba. Además tiene la obligación de presentarse ante el Juzgado de Ejecución cada tres meses para suscribir el libro de control judicial.

Por otra parte, el ex intendente Rodríguez aclaró que dejó una gestión administrativa impecable, no tiene denuncia de malversación de los recursos municipales, y rindió cuenta en tiempo y forma al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Dijo que está imputado por Delitos Ambientales y no por lesión de confianza ni daño patrimonial a la comuna.