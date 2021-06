Juicio a OGD y su hijo sigue en etapa de producción de pruebas

Hoy declaró en el juicio oral Nelly Colarte, contadora de la familia González Daher y de la firma Príncipe Di Savoia, desde el año 2015 hasta el 2018. La profesional fue convocada por el Tribunal de Sentencia como medida de mejor proveer.

En la audiencia de hoy también presentó declaración el perito informático Mario Duarte Lovera, quien a pedido del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizó copias de los discos duros de seis computadoras y dos pendrives, incautados en los allanamientos de las oficinas de la inmobiliaria Principe Di Savoia.

El fiscal Francisco Cabrera informó a los jueces del tribunal que ni los discos duros ni los pendrives fueron ofrecidos como elementos de prueba porque “no apartaron datos relevantes” para el presente proceso penal.

Al término de la audiencia de la fecha, el tribunal tomó juramento a Willian Fleitas, técnico ofrecido por el Ministerio Público para que asista a los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la producción de las pericias contables que fueron ofrecidas como pruebas, tanto por la fiscalía como por la defensa de los acusados.

<b>La acusación</b>

Según la acusación fiscal Óscar González Daher no puede justificar el origen de más de G. 6.000 millones, acumulados entre los años 2008 y 2018, mientras que Óscar González Chaves no puede explicar el origen de más de G. 51.000 millones y US$ 82.000, desde 2009 hasta 2018, periodo en que se desempeñó como concejal municipal de Luque.

El Ministerio Público sostiene que ambos acusados hacían lavar su dinero a través de la firma Príncipe di Savoia, que fue creada en 2009. En la acusación se afirma que es una empresa de fachada y que desde un principio fue administrada por OGD y su hijo, pese a que en su conformación aparecen otros accionistas.

Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera afirman que existe certeza para que el exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves sean condenados por los hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.