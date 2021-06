Mipymes cuestionan restricciones y exigen medidas económicas más fuertes

Para Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), lejos aún estamos de los niveles de prepandemia, ya que hay sectores que no están activando debido a la situación sanitaria misma. Alegó que las medidas restrictivas de circulación (de 05:00 a 23:59) y limitación de grupos de personas, que ahora el Gobierno decidió extender por un mes mas (hasta el 12 de julio) en nada ayudan en los fines de contención de los contagios y que por el contrario, terminan perjudicando a los trabajadores formales.

Indicó que las mipymes están lidiando con la caída de las facturaciones en casi 50% y que aún estamos muy lejos de llegar a los niveles de la prepandemia, contrario al discurso de reactivación que pregona el Gobierno. La semana pasada, el titular del Banco Central, José Cantero, precisó en una conferencia virtual que la actividad económica está alcanzando más del 90% del nivel prepandemia, y mantiene la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 3,5%.

Tavella acotó que las cifras de crecimiento del BCP son brillantes, y que le gustaría vivir en ese país, pero lastimosamente nuestra realidad era otra, ya la pandemia está dejando un saldo de 400.000 desempleados y suspendidos, empresas trabajando a pérdidas y otras directamente quebradas.

Medidas más fuertes

A su vez, Bruno de Felipe, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), también coincidió en que las medidas de restricciones terminan afectando a los golpeados emprendedores y trabajadores formales e instó al Gobierno a priorizar medidas económicas más fuertes.

En relación al proyecto de consolidación económica presentado por el Ejecutivo, indicó que el plan es muy tibio en cuanto a los montos que se requieren para garantizar el funcionamiento de las mipymes.

Recordó igualmente que este segmento económico emplea a la mayor parte de la población, por lo que considera que se requiere un apoyo económico más fuerte para garantizar el empleo y el funcionamiento de la microeconomía.

Plan de consolidación

Si bien el plan de consolidación contempla los ejes esenciales, los montos son insuficientes, coincidieron los representantes de las mipymes. Los gremios piden que el plan de contención para las Mipymes sea de alrededor de US$ 150 millones. Unos US$ 100 millones para Fogapy, US$ 35 millones para Fideicomiso (Fisalco) y US$ 15 millones para una asistencia técnica del BID.

Cabe señalar que el proyecto de Ley de “Consolidación económica y contención social” que se presentó al Congreso ronda los US$ 365 millones, y contempla en uno de sus ejes recursos por US$ 20 millones para Fogapy e igual monto para el Fideicomiso, además de US$ 25 millones para el IPS, recursos que los gremios consideran insuficientes ya que se deben estimar las necesidades del sector y garantizar su funcionamiento, y los empleos por lo menos hasta fin de año.