Contradenuncia: Acusados por agresión a médica que perdió su bebé culpan al esposo de esta de iniciar riña

Según relató a ABC TV una de las involucradas, hija de un paciente internado en el nosocomio, el incidente se originó porque la presunta médica víctima en este caso le quitó el permiso que tenían para acceder al sitio de internados para dar de comer a su padre. “Yo entré a darle de comer a mi papá y cuando eso viene la doctora (agredida y que perdió su bebé) y me dice: ¿Quién te dió autorización a que entres?. Y yo le dije, tengo acá mi autorización. Pero quién te dió, me dice. Iba a quitar mi autorización, quito y en una de esas estironea de mi. No me interesa -me dijo-, y agarró y me sacó”, relató la joven.

Yo me quedé así...porque mi papá estaba ahí. Entonces me tranquilicé y salí afuera y le llamé a mis familiares”, comentó igualmente. Es así que junto a otros familiares fueron a exigir explicaciones por dicha actitud, y a partir de ese momento se empiezan a registrar los hechos que se aprecian parcialmente en las filmaciones aportadas por ambas partes.

Si bien supuestamente la médica afectada inicialmente les autorizó a filmar, su esposo que también es médico reaccionó de manera violenta, arrojando al piso el teléfono de uno de los familiares, todo esto según la versión de los mismos. Ahí se inician los primeros forcejeos por el celular. “En ese momento grita que le estoy lastimando supuestamente, que en la cámara se nota perfectamente que yo no le toqué a ella, solamente estaba tironeando mi celular”, relató el hombre que aparece en el video de circuito cerrado.

El sujeto afirmó que en ese momento es que el marido de la médica afectada “me golpea ya con el puño en la cara; yo no reaccioné, le preguntó ¿qué te pasa?, le digo porqué hace eso, entonces él cae al suelo, yo agarro el teléfono y ahí él me mete otro soco, me agarra, me tira -porque me mareé con el segundo golpe-, agarra, me tira al piso, empieza a pegarme y lo único que hago es defenderme”, alegó el joven.

Según el hombre que es amigo de la familia, es el médico el que los desafía en todo momento y por ello exigen la divulgación de las imágenes de circuito cerrado. Según las autoridades del nosocomio, las imágenes del sitio y momento preciso de la pelea no se aprecian, pero que las personas estaban en un área restringida.