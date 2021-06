Permiso para construir “Paseo de los árboles” es nulo, aseguran

Esta semana la Junta Municipal asuncena pidió a la Intendencia, a cargo del imputado jefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez, que informe en un plazo de 8 días si la empresa “Paseo Los Árboles”, de Damani Karim Gulamabbas Ravji, ha cumplido con las medidas compensatorias antes de iniciar la obra en el terreno del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en San Martín y Sucre.

“En caso negativo deberá emplazar su implementación como de cumplimiento inmediato, y calendarizar las demás medidas proyectadas”, dicta la resolución. Además, dispone la verificación de las medidas planteadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) en relación a la Licencia Ambiental del sitio.

Sin embargo, el concejal Federico Franco (Juntos Podemos) dijo que esta medida adoptada por la Junta es débil, argumentando que los permisos son nulos. ”El problema principal es que la resolución de aprobación de planos se hizo sin haber pasado antes por la Junta. Todo sitio catalogado debe ser aprobado por la Junta Municipal para intervenir. Ahí es que no tiene validez. De hecho, el Legislativo tiene una resolución vigente que prohíbe innovar en el lugar”, indicó Franco.

Agregó el edil que se debe tener en cuenta que en todos los casos de obras grandes anteriores, las medidas de mitigación nunca se cumplieron, como lo fue en el parque Pavetti, en el Botánico y en zonas de centro comerciales.

El lugar donde actualmente se construye el centro comercial, está catalogado como sitio protegido según la ordenanza 35/96, y la 28/96. Franco criticó además que el problema con estos procesos es que al no pasar por el Legislativo, a la Junta no se le remitió el proyecto, solamente la resolución, por lo que los concejales no conocen los planos, ni si el proyecto es el adecuado para el sitio.

“Por ejemplo, si hacen excavaciones eso puede afectar a los árboles; también se debe ver si la superficie seguirá siendo absorbente, ¿de qué sirve salvar los árboles si taponan las superficies con pisos’”, reclamó el concejal.

Con relación a si es o no correcto que se hayan sacado en total 22 árboles, Franco comentó: “Tiene que estar muy justificado, salvo que existan razones estructurales que impidan la mantención de ese árbol, y ese árbol va a afectar realmente la edificación”.

“Lamentablemente los departamentos técnicos están subordinados a la decisión del intendente (Óscar Rodríguez). Si él decide políticamente, aceptar...”, dijo el edil. “Me llama la atención la celeridad con que se tramitan los expedientes”, criticó finalmente.

Medidas de mitigación

Según la documentación de la Intendencia asuncena, las medidas de mitigación contemplan el reemplazo de los árboles de Eucalipto, situados en el paseo central en el tramo comprendido entre Sucre y Bertoni, por árboles nativos de Lapacho.

Asimismo, prevén el mejoramiento del paseo central, la colocación de doble cordón a fin de evitar el cruce de peatones en los lugares no asignados, la protección de área verde con la inclusión de un cerco perimetral metálico curvo de 50 cm de altura, la plantación de pasto y flores ornamentales de acuerdo a la estación, y las cabeceras serán equipadas con pavimento y cruce peatonal protegido. Además, el consorcio debe realizar cuidados y riego permanente.

Según Claudia Martínez, jefa de Inversiones del IPS, la institución arrendó el inmueble por un plazo de 20 años, por G. 162 millones mensuales.