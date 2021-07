Madre y prima de Leidy Luna ya viajaron a Miami

Julio Duarte, Director General de Gabinete de la Cancillería, acompañó a Juana y Lorudes en el aeropuerto y les dio las últimas instrucciones y asistencia antes del vuelo que les llevará hasta Miami, Estados Unidos. Los pasajes fueron donados por la empresa Eastern Airlines y los gastos de la estadía estará a cargo del consulado paraguayo.

“Estamos brindando todo el apoyo y contención sicológica a la señora Juana y a Lourdes para este viaje. Queremos reconocer el gesto solidario de la aerolínea que apoyó esta acción humanitaria con los pasajes y reconocer la solidaridad de la comunidad paraguaya en Florida, que también se hizo presente en esta situación”, manifestó Duarte.

A su vez, la señora Juana Villalba, madre de Leidy Luna, expresó que sigue con esperanzas y agradecida por el apoyo que reciben en este momento.

“Quiero agradecer a estas personas del Gobierno porque me van a llevar hasta allá, porque si no fuera por ellos, yo no podría ir. Les agradezco a todos los que nos ayudaron, porque me alcanzó el cariño de mucha gente y eso me da fuerzas para viajar”, sostuvo Juana.

“Estoy rezando y voy a rezar todo el camino, es mi esperanza. Le pido a la Virgen me acompañe y me ayude a encontrar a mi hija”, manifestó con un rosario en sus manos.

Por su parte, Lourdes Luna, señaló: “Vamos a buscar mejores respuestas y una mejor búsqueda de mi prima Leidy. Familiares y amigos nos despidieron para este viaje y estamos fortalecidas”, afirmó.

Leidy Luna es niñera de la pareja Luis Pettengill - Sophía López Moreira, quienes, junto a sus tres hijos, se encuentran también desaparecida desde el derrumbe. Estaban alojados en el piso 10 del condominio.