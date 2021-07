Fecoprod modernizará su laboratorio para lácteos

El gerente general de la Fecoprod, economista Blas Cristaldo señaló, dijo: “Es la primera vez que nos presentamos a este tipo de concursos, para nosotros es fundamental asegurar la calidad del producto que llega a las personas y que son analizados en nuestros laboratorios, ya que los productores remiten sus muestras para asegurarse de la calidad de lo que producen”.

Monto que recibirá

En cuanto al monto que estarán recibiendo para adquirir mas equipos, el directivo expresó: “Estamos hablando de unos 170.000 dólares que serán destinados en un 80 por ciento a la adquisición de equipos laboratoriales nuevos, lo cual nos permitirá aumentar los tipos de análisis que realizamos en nuestro laboratorio, no solamente materia prima como leche, sino también de productos procesados como yogures, quesos, etc., lo cual no lo estábamos realizando, y a la vez permitirá entrar en estándares de calidad bajo normas internacionales que podrían abrirnos más puertas”.

Mejorar capacidad

Esta adjudicación nos va permitir mejorar nuestra capacidad analítica y también incluir una mayor cantidad de productores de pequeña escala a toda la cadena de valor de la leche. Dentro de esta cadena de producción están unas 7.000 familias rurales de las cuales 2.000 están cooperativizadas y unas otras 4.500 pertenecen al sector privado de pequeños establecimientos, pero a los que llegamos por medio de cooperaciones internacionales y nacionales, y que ayudará mucho a los productores a posicionar sus productos y principalmente a poder definir el tipo de producto que están logrando en sus unidades de producción y mejorar, finalizó Cristaldo.