Persiste estiaje del río Paraná en Ayolas

La lectura del hidrómetro en el puerto de Ayolas señala que la altura del río Paraná es de solamente 14 cm. El cauce normal aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) es de 1,80 metros.

Hugo Sánchez (35) señaló que no recuerda un estiaje similar del río Paraná. Llegó a ver muchas bajantes, pero a este nivel no recuerda algo similar. Lo que si puede asegurar es que por la bajante en el caudal de agua no hay prácticamente pescado en esta zona. Salir a pescar hoy en día causa más perdidas que ganancias por los gastos que se tiene en la compra de combustible, carnadas y elementos de pescas. “Con mucha suerte en el día se logra pescar para conseguir dinero para llevar alimento a nuestros hogares, después para compra de medicamentos o ropa ya no sobra”. Agregó: “podríamos ir a la zona de Cerrito o Paso de Patria, pero tampoco es tan rentable, los gastos son el doble incluso el triple”.

Con la situación del Paraná, tampoco vienen turistas de otras ciudades para pescar y también repercute en la población al no poder actuar de baqueanos y ganar un poco de dinero. “En este momento se pelea contra la pandemia del Covid, la crisis económica y la falta de pescado por causa del río”, resaltó.

El responsable de la Prefectura Naval de Ayolas, capitán Emeterio Miranda, señalo que para poder leer la escala del rio en esta zona, se recurrió a la instalación de un hidrómetro en el muelle local. El mismo permite lectura real conforme al nivel del mar.