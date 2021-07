¿Cómo se debe manipular la vacuna Pfizer para que no pierda su efectividad?

“Esta es una vacuna que se mantiene a -70°C, pero que se puede sostener de 2°C a 8°C por hasta 31 días. Además es una vacuna que se debe diluir con solución fisiológica. Una vez diluido y a temperatura ambiente ya no se puede volver a congelar y se tiene que utilizar en un periodo de seis horas todas esas seis dosis”, detalló Castro.

El ministerio de Salud se encuentra entrenando a todo el personal que estará abocado a la inmunización en los 217 locales de vacunación a nivel país a partir del lunes.

“El fabricante también nos instruyó bastante y también los colegas que ya manejaron en el mundo. El vacunador podrá reconocer si el frasco no es apta para su uso. El biológico tiene que ser homogéneo, no tiene que tener ninguna partícula de color diferente a lo que es el líquido. Además, al movilizarlo se tiene que ver que no haya partículas y si es así realmente esa vacuna tiene defecto y hay que labrar un acta porque representan seis dosis”, enfatizó el titular del PAI.

La aplicación de la vacuna defectuosa a una persona significa “la perdida de la efectividad y consideramos como un error programático y hacemos una vigilancia”, agregó.

La vacuna Pfizer tiene aprobado su uso de emergencia por entidades regulatorias como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos, la European Medicines Agency (EMA) y otros más.

La distribuidora privada La Policlínica se encarga de la logística para almacenar el millón de vacunas Pfizer llegaron a Paraguay el viernes.