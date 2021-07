Gobierno gestiona obtención de 6 millones de vacunas para setiembre, anuncia canciller

El canciller nacional, Euclides Acevedo, fue cuestionado en ABC Color acerca de qué gestiones está realizando el Gobierno para conseguir las 6 millones de vacunas que faltan, a lo que respondió: “Además de gestionar con cierta impaciencia diplomática que nos traigan lo que compramos, estamos preparando la visita del ministro de Salud a Estados Unidos para gestionar directamente entre el Ministerio de Salud y los laboratorios Moderna, Pfizer, Janssen, de tal manera a tener a mediados de setiembre, octubre las millones de vacunas con las que estaríamos llenando las expectativas nacionales”.

“Estamos gestionando todos los días el éxito de esa visita, porque irse y no traer nada sería un fracaso. Lo que queremos es que se vaya y traiga el compromiso de las 6 millones de vacunas. También estuvimos hablando con el señor Norman Harrison, quien está gestionando también al mismo tiempo de las 1 millón de vacunas compradas; además de estas donadas, gestionar 1 millón más de manera a aumentar nuestro depósito de vacunas”, afirmó.

“Hay que seguir zapateando”

En cuanto a qué se hará con lo que ya se pagó al mecanismo Covax por las vacunas que hasta el momento no se recibió, Acevedo afirmó: “Hay dos opciones, una de ellas es solicitar la devolución, que no estoy de acuerdo porque creo que hay que seguir zapateando y no descomponer algo que comenzó mal pero puede terminar bien. Hay que seguir presionando a tal suerte de que nos traigan lo que compramos”.

¿Y las Sputnik?

Por otro lado, en cuanto a las vacunas rusas que todavía falta que lleguen, el canciller mencionó: “A final del mes de julio vence el contrato y creo que ellos (Rusia) van a cumplir. Sigo creyendo en la voz y la promesa del embajador y tengo entendido que es una de las vacunas por las que pagamos y nos tienen que entregar. Tuvimos la cooperación del gobierno argentino para acelerar la llegada de las vacunas que tenían que haber llegado hace mucho tiempo. Debemos seguir presionando para obtenerlas, pero es una expectativa cierta”.

Señaló que ya habló con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y éste alegó que se trata de una empresa (laboratorio) privada y que no se puede involucrar. “Lo cual es poco creíble. Creo que el problema del laboratorio es que no tiene stock, pero no es mala idea volver a llamarle al canciller”, dijo.

Con la India, a punto de rescindir contrato

Sobre las dos millones de dosis que todavía debe la India, Acevedo explicó: “Hace un mes que estoy detrás del canciller de la India. Me dicen que está en Montreal, que está en Ginebra, Moscú, etc., pero estoy a punto de plantear la rescisión del contrato, porque hemos pagado y estamos necesitando. Ahora podemos apretar porque el nivel de contagios y el nivel de fallecimientos, también, que era la excusa por la cual no autorizaban la exportación”.

Por el momento, Paraguay se prepara para vacunar a la población con 1 millón de dosis de Pfizer donadas por EE.UU. La inmunización masiva arrancará este lunes con vacunatorios que estarán habilitados las 24 horas.