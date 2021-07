Donan balones de oxígeno a Unidad de Salud Familiar de Carapeguá

El lugareño Parris agradeció a la jueza Ruiz Díaz, quien es oriunda de esta comunidad, por haberse acordado del Centro de Salud de Calixtro. La donación proviene del pago de una multa a un procesado.

Grance valoró la donación de los 10 balones de oxígeno, con su equipo de manómetro, humificador y faltaría solo mascarilla facial. En la Unidad de Salud se cuenta con dos equipos, y durante esta pandemia, como en el local solo se realiza atención de lunes a viernes de 7:00 a 15:00, y tampoco se cuenta con espacio para internación, más de 100 pobladores fueron tratados por covid-19 en sus casas.

Esta pandemia fue una lucha entre todos: personal de blanco, médicos, familiares que hicieron lo imposible para salvar a sus padres, hermanos, abuelos, consiguiendo el oxígeno medicinal y medicamentos, lo que favoreció para que 96 personas vencieran al coronavirus en sus casas y otras cuatro pacientes, lamentablemente, fallecieron.

Con esta ayuda se va asistir a los que necesitan; se les va entregar bajo acta y el compromiso será la recarga y luego entregar los balones para que otros puedan utilizar, explicó el Dr. Grance.

Aclaró que por el momento no pueden hacer internaciones ni extender más el horario de atención por la limitación de recursos y porque falta ampliar la infraestructura edilicia. Al respecto, manifestó que salió un proyecto de ampliación de la referida unidad de salud, pero que no se está pudiendo concretar porque el inmueble, que fue donado por Isabelino Cáceres, ya fallecido, no fue titulado a nombre del Ministerio de Salud.

Dijo que hace menos de dos años trabaja al frente de dicho centro asistencial y que ahora están viendo con los miembros de la Comisión de Apoyo, que son muy activos, la forma de regularizar con la titulación el predio sanitario y en breve poder contar con mejor infraestructura para beneficio de la populosa comunidad.