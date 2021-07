Exigencia del Ministerio de Salud genera baja concurrencia de estudiantes

Hoy se debían vacunar los estudiantes universitarios del cuarto y quinto año de las carreras de odontología, enfermería, medicina, obstetricia, química, fisioterapia e instrumentos quirúrgicos, pero muchos no pudieron recibir las dosis porque sus instituciones educativas no tienen el reconocimiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), un requisito impuesto por el Ministerio de Salud para poder vacunar a los estudiantes.

La encargada del vacunatorio de Coronel Oviedo, Lic. Mabel Recalde, manifestó que no se está teniendo la afluencia esperada de estudiantes y que la causa principal se debería a que muchos institutos técnicos superiores no forman parte del Cones. Indicó que algunos directores de estas instituciones llamaron para pedir las vacunaciones de sus estudiantes, pero por disposición ministerial no pueden aplicar las dosis a los jóvenes de esas casas de estudios que no cumplen con el requisito que exige el Ministerio de Salud.

La profesional añadió que hay vacunas suficientes en el departamento de Caaguazú y pidió a la ciudadanía a realizar todas las gestiones necesarias para ser inmunizados contra el coronavirus.

Por otro lado, varios estudiantes de cursos inferiores al cuatro año de las carreras de odontología, enfermería, medicina y otras, hicieron llegar sus quejas a esta redacción, pues también ya realizan prácticas en laboratorios, tienen pacientes externos y están expuestos a contagiarse con el Covid-19.

El vicedecano de la Facultad de Odontología de la Unca, Dr. Ulises Villasanti, dijo que desconocen el motivo de la limitación de estudiantes de salud que pueden recibir las vacunas, pero aseguró que están haciendo las gestiones para que todos los que están haciendo las prácticas puedan recibir las vacunas.

La capital departamental cuenta con más de 20 instituciones educativas entre públicos y privados del nivel superior. En total se estima que unos 15 mil jóvenes estudian y se capacitan en esta localidad. Tan solo la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) cuenta con más de 400 estudiantes que deben recibir las vacunas correspondientes para realizar sus prácticas y pasantías profesionales.