Intenso lobby por aprobación de la ley de consolidación económica

Los senadores se reunieron en línea con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para analizar el tema y aclarar las dudas que pudieran existir en torno al nuevo plan que pretende implementar el Ejecutivo en lo que resta del año.

Luego de la reunión virtual realiza poco antes del inicio de la sesión ordinaria el presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), anunció que se aclararon algunas dudas y que era muy probable que se solicite que el pleno se constituya en comisión para estudiar el tema que se había presentado con carácter de urgencia.

Salomón dijo que entiende que existe voluntad para la aprobación del proyecto, porque “casi no supone una deuda importante, solo US$ 25 millones de los US$ 365 millones va a constituir una nueva deuda”.

Explicó que el esto de los fondos a ser utilizados para aplicar los programas provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reasignaciones a ser realizadas en todo el presupuesto por el Ministerio de Hacienda.

Ayer fue Velázquez al Senado

La sesión de la Cámara Alta está actualmente en pleno desarrollo y, en principio, el tema sería tratado en el segundo punto del orden del día.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ayer se había reunido ya con el presidente del Senado y otros legisladores, precisamente, para plantear que el pleno se constituya hoy en comisión para estudiar el proyecto.