Velázquez pide al Senado aprobación del proyecto de consolidación económica

El Senado prevé en su sesión ordinaria de mañana jueves el estudio del referido proyecto, como segundo punto del orden del día, y desde el Ejecutivo se realiza un intenso lobby con los legisladores para su aprobación.

Con ese objetivo Velázquez se reunió esta mañana con el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, y otros parlamentarios de diferentes bancadas, como Fernando Lugo, Amado Florentín, José Ledesma, Enrique Bacchetta, entre otros.

El vicepresidente dijo que pidió al titular del Senado la posibilidad de que mañana el pleno se constituya en comisión para estudiar el proyecto de ley de consolidación y, en principio, la respuesta es que se obraría de esta manera.

La semana pasada la plenaria del Senado había postergado el tratamiento de este plan y levantado el carácter de urgencia con el cual había presentado el Ejecutivo el 21 de junio, de tal modo a disponer de un mayor tiempo para su análisis.

Velázquez indicó que ya quedó claro que de los US$ 365 millones que se necesitarán para financiar los programas a ser implementados, solo US$ 25 millones destinados al Fogapy para las Mipymes es una nueva deuda.

El resto, según dijo, se obtiene mediante reasignaciones presupuestarias y los US$ 250 millones correspondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, un activo establecido para cada país, no solo para Paraguay.

Programas a ser implementados

Según el proyecto de ley, entre otros, se destinarán US$ 45 millones como aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) para seguir pagando a trabajadores formales suspendidos; un fondo adicional para las Mipymes con el objetivo de garantizar préstamos por cerca de US$ 100 millones; la constitución de un fondo fiduciario de US$ 20 millones administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), orientado a pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Además, incluye subsidio del 50% en el consumo de servicios básicos como energía eléctrica y agua por seis meses, previendo para este fin US$ 8 millones, dirigido a las empresas que corresponden a sectores de gastronomía, eventos, turismo, hoteles, entre otros.

Igualmente, US$ 3 millones para acciones implementadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), así como también continuar con el subsidio a trabajadores independientes del sector servicios.

Urge su implementación

Sobre el tema, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló a ABC que esperan que el proyecto sea aprobado mañana atendiendo la urgencia de su implementación, para atender a los sectores citados y apoyar la reactivación económica, considerando que existen buenas señales de recuperación.

Insistió que no debería más postergarse su tratamiento, porque luego tiene que pasar a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio, por lo que cuanto antes tenga el visto bueno del Congreso será importante para la implementación de los programas para lo que resta del año.