¿Qué hago si me vacuné contra el coronavirus sin saber que estaba embarazada?

Las mujeres que se inmunizaron contra el coronavirus sin saber que estaban embarazadas y recibieron como primera dosis componentes no indicados para su estado, deberán esperar para aplicarse la segunda dosis, ya que no es recomendable que reciban biológicos de plataformas no aprobadas para las gestantes.

La directora de Programas de Salud del Ministerio de Salud, doctora Patricia Veiluva, dijo a la 1020 AM que las embarazadas no deben aplicarse la segunda dosis de las plataformas que no están indicadas y que ya se analiza como proseguir con la inmunización de las mismas.

Cabe recordar que en nuestro país se habilitó la inmunización de embarazadas con 20 semanas de gestación, con las vacunas de Moderna y Pfizer. Las plataformas que no se indicaron para las gestantes son Sputnik V, Sinopharm y Covaxin.

En ese sentido, la doctora mencionó que para determinar qué medidas se tomarán para que dichas embarazas puedan completar el esquema de vacunación anticovid, la próxima semana se reunirán autoridades del Programa Ampliado de Inmunizaciones y el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones.

Hoy jueves arrancó la aplicación de segundas dosis a la población que recibió vacunas Moderna y Hayat Vax, con la primera dosis aplicada hasta el 30 de junio. En esta jornada deben acudir a los vacunatarios las personas con terminación de cédula de identidad del 0 al 4; mañana viernes, con terminación de 5 a 9.

Aún no hay fecha definida para la inmunización de los rezagados de la población de 20 a 34 años que no accedieron a las vacunas debido al quiebre de stock que experimentó el Ministerio de Salud. No obstante, el titular de la cartera sanitaria, Julio Borba, anticipó que en los primeros días de agosto llegaría un nuevo lote de vacunas, con las que se procederá a inmunizar a los pendientes.