Secuestro en Tacuatí: hubo negociación pero no se pagó rescate, insisten

“No se pagó un solo guaraní, un solo dólar. Eso vamos a aclarar”, dijo Cardozo este jueves en conversación con ABC sobre la liberación de Olmedo Fernández, hecho que sucedió anoche en Horqueta, departamento de Concepción.

Sin embargo, el comisario confirmó que uno de los hermanos de la víctima, de nombre Porfirio, sí negoció con los secuestradores, pero detalló que los delincuentes luego se sintieron “incómodos”, por lo que liberaron a Olmedo Fernández.

“La intención de esta gente era cobrar dinero. Hubo una contraoferta, pero ellos no estuvieron cómodos. Es como un juego de ajedrez (…) Se tuvo una negociación previa. El señor Porfirio, hermano de Juanchi, tuvo la asesoría de expertos en negociación. Desde un principio se tuvo la intención de negociar”, expresó Cardozo al respecto.

La situación contrasta con trascendidos de allegados a la investigación que indican que sí hubo un pago de dinero por el rescate. El comisario añadió, sin embargo, que pronto darán a conocer todo lo que sucedió durante este proceso, algo que ahora no pueden hacer porque el hecho aún está en etapa de investigación. “Es un secuestro que para nosotros no reúne las características de otro, pero de cada secuestro aprendemos”, expresó.

En otro momento, el jefe policial indicó que poco pudieron hablar aún con la víctima, que se encontraba asustado y en una situación de estrés. Sobre el punto, informó que “necesitan confirmar aún algunos detalles”. “Tenemos algunos vacíos de información porque la investigación la hicimos en varias aristas (…) Estamos muy bien en lo que es la parte investigativa”, manifestó.

Por último y sobre los grupos que pudieron haber perpetrado el hecho, respondió que “todas las hipótesis pueden ser válidas en este momento. “Yo no voy a negar que sean ellos o que no sean ellos”, contestó en relación a si eran o no de la ACA-EP. “Quiero ser prudente al momento de hablar si se trata de un grupo o de otro. Queremos tener una entrevista con la víctima para ver ese vacío de información que tenemos”, finalizó.

Olmedo fue secuestrado el lunes de una estancia llamada Pindoty, en Tacuatí, San Pedro, y liberado ayer en horas de la tarde en la ruta que une Tacuatí con Horqueta, donde fue alzado por un camionero que lo dejó en un local de comida, desde donde llamó a avisar a su esposa.