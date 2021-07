“Realmente nosotros no pagamos”, afirma hermano de peón liberado

“Nosotros no pagamos, realmente nosotros no pagamos”, insistió Porfirio Olmedo, que considera que la solidaridad de la comunidad es lo que permitió la liberación. ”Ustedes vieron cómo la gente estaba pendiente para que vuelva y gracias a Dios volvió sano y salvo”, apuntó.

Lea más: Liberan a secuestrado en San Pedro, “sin pago de rescate”, según Giuzzio

La alegría se entremezcla con la incertidumbre, ya que al no haber pago, no saben qué condiciones los secuestradores habrían impuesto a su hermano. “Ahora no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos que ellos van a decidir, porque tenemos que trabajar para comer, qué vamos a hacer”, acotó.

Porfirio mencionó que nadie en la familia tiene realmente mucho dinero y que incluso la vivienda de su hermanos es una herencia de su padre. “Era la casa de mi papá y se quedó Juanchi, porque él era el único que vivía con él”, comentó.

Por su parte el Comisario Cardozo, apuntó que la manera en que actuó el grupo criminal que lo secuestró hace dudar seriamente de que se trate de la Agrupación Campesina Armada (ACA-EP), el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o el Ejército de Mariscal López (EML).

“Ni un grupo armado organizado como ACA, EPP ni el EML, liberó sin un pago a ningún secuestrado”, dijo y agregó que “yo no creo que ninguna organización que tenga el fin de quedarse con dinero se deje meter gol, yo creo que esta gente sintió que no podían llegar a su fin, por eso él está ahora con sus familiares”.