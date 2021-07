Liberan a secuestrado en San Pedro, “sin pago de rescate”, según Giuzzio

La liberación fue confirmada por nuestro corresponsal Omar Acosta, quien contactó con familiares de Olmedo. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles de la liberación que se produjo en Horqueta, departamento de Concepción.

“Fue recuperado no muy lejos del lugar y están todo contentos en Tacuatí”, acotó, mencionando que se encuentra en buen estado de salud, aparentemente.

“Yo estoy seguro que fue gracias a la presión permanente de toda la zona lo que permitió que finalmente se liberara a esta persona, y sobre todo sin pagar absolutamente nada”, sostuvo el ministro del Interior.

Datos preliminares extraoficiales refieren que finalmente no se produjo el pago exigido para la liberación de Olmedo, teniendo en cuenta que esta tarde se hablaba de una exigencia de pago de US$ 200.000. Hasta su liberación no existía certeza del responsable del secuestro, aunque se mencionó que podría ser nuevamente la autodenominada Agrupación Campesina Armada (ACA).

Noticia en desarrollo.