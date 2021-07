Airaldi responsabiliza a Prieto por la no unidad en CDE de cara a los comicios municipales

Airaldi contó a ABC Cardinal que hasta el momento no se llegó a un acuerdo con el equipo de Miguel Prieto, quien renunció como jefe comunal de Ciudad del Este (CDE) para dedicarse enteramente a su campaña por la intendencia. “Hace unos días, acordamos otra reunión para poder hacer un acuerdo político y para poder renunciar a la candidatura a intendencia y acompañar directamente a Miguel Prieto. Ese plazo vencía ayer”, indicó.

Igualmente, remarcó que si no se llegó a una alianza fue porque Prieto puso una serie de condiciones para aceptar una posible acuerdo político. “Miguel Prieto puso condicionamientos para que yo llegue a declinar mi candidatura en favor a su candidatura. No he hecho ningún tipo de condicionamiento. Los condicionamientos que hace Miguel Prieto son absurdos”, espetó.

Entre las condiciones “absurdas” planteadas por Prieto estaban “una carta en donde el PLRA pide perdón por haber solicitado la impugnación de una de sus candidatas, Valeria Romero”.

Otro de los condicionamiento fue establecer la alianza solo con Airaldi y no con el el PLRA y por último, no aparecer en ninguna foto, ningún material, nada, con la senadora Zulma Gómez.

Airaldi resaltó que si no se dio la alianza, que en porcentajes podría vencer al Partido Colorado, fue por la decisión de Miguel Prieto. “Este muchacho, evidentemente, no quiere acuerdos con el PLRA”, sentenció.

En ese sentido, relató que “hemos hablado para establecer una mesa de oposición al Partido Colorado. Eso no se pudo dar y Miguel Prieto no se ha presentado. Se le ha llamado y tampoco ha contestado su teléfono”.

Por otra parte, recordó que vencieron los plazos para poder concertar una alianza y que ante esto, buscará con su partido hacer frente a la estructura del coloradismo.

