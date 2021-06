Buscarán construir alianzas en el Este

El representante del Partido Liberal Radical Auténtico en el este del país destacó que ganaron las elecciones con bajo presupuesto, “buen discurso y buena moral”. Aseguró que a partir de ahora apuntarán a la unificación de criterios dentro del partido y con quienes quieran “construir en la misma línea”.

Sobre la posibilidad de aliarse con otros movimientos, indicó que analizarán todos los escenarios. “Estoy en desacuerdo de unir por unir nomás y hacer alianzas con gente que no tiene las mismas ideas, que está involucrada con hechos punibles y corrupción. No puedo estar pregonando la lucha contra la corrupción si tengo a gente involucrada en hechos punibles”, consideró.

En la misma línea, añadió que apuntarán a aliarse con diversos sectores. “La gente está harta y cansada de este modelo que presenta a ciudadanía de primera y segunda categoría. La ciudadanía está harta y cansada de este modelo que endeuda al país para mantener privilegios”, agregó.

No obstante, calificó de “difícil” una posible alianza con Miguel Prieto. “Estamos hablando. Estamos abiertos al diálogo. No a la corrupción, al tráfico de influencias, a las licitaciones amañadas, porque esas son las cosas que nos están fundiendo. La malversación de fondos resultó en miles de personas fallecidas”, reflexionó.

Sobre sus propuestas, destacó que buscarán sobre todo la reactivación económica en la frontera, con el turismo de compras como base principal y otros aspectos como complementarios.

“Ciudad del Este está pasando por un momento muy crítico, hay intereses muy grandes y la gente no quiere desprenderse de esos intereses, pero la frontera se está muriendo. Hay intereses creados para no romper monopolios en la frontera, pero CDE no está proyectada para otro modelo que no sea el turismo de compras. Hay que ver productos turísticos para complementar, pero ahora la gente necesita trabajo y la reactivación económica”, sentenció en contacto con ABC.

